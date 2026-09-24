Tham vấn trí thức về các giải pháp phát triển

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng năm 2026 cũng như các mục tiêu, định hướng, chủ trương lớn phát triển của tỉnh đến năm 2030.

Lãnh đạo tỉnh tham vấn đội ngũ trí thức về các giải pháp phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; liên kết 3 nhà “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp”, cơ chế huy động và quản lý nguồn lực cho đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh phát triển logistics; giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh ở cơ sở trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng mong muốn đội ngũ trí thức tiếp tục đóng góp những đề xuất, giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn, nhất là trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, liên kết “3 nhà” và mục tiêu phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng mong muốn được lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, những kế sách, giải pháp do đội ngũ trí thức tỉnh nhà đề xuất. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Đại diện đội ngũ trí thức trong tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Văn Phát đã báo cáo tổng hợp ý kiến, tham vấn, đối thoại, đề xuất, kiến nghị của đội ngũ trí thức với lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, đề nghị tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển một số nhóm nghiên cứu cạnh tranh và quan tâm đầu tư một số phòng thí nghiệm về các lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông, tự động hóa, bảo quản chế biến...

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Lê Hoằng Bá Huyền cho rằng, tỉnh Thanh Hóa đã từng bước hoàn thiện hành lang chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo, tạo nền tảng cho việc hình thành và phát triển mô hình hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả bước đầu, mô hình vẫn còn một số điểm nghẽn về hành lang pháp lý chưa đồng bộ, chưa hình thành đầu mối điều phối 3 nhà ở cấp tỉnh, cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đã được triển khai ở một số nhiệm vụ cụ thể song còn thiếu cơ chế đủ mạnh, cũng như khoảng cách từ nghiên cứu đến thị trường còn lớn… Ông Lê Hoằng Bá Huyền đề xuất tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch “Triển khai thực hiện mô hình hợp tác 3 nhà (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) giai đoạn 2026 - 2030”; đồng thời lựa chọn một số bài toán lớn, nhiệm vụ trọng điểm, liên ngành để thí điểm, qua đó hoàn thiện cơ chế và từng bước nhân rộng.

Về đề xuất xây dựng Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa Lê Đình Nam đề nghị tỉnh rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, lập đề án tổng thể xác định rõ lộ trình, phạm vi đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh và các hành lang phát triển, vùng bảo tồn sinh thái, vùng phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và dịch vụ...; tập trung nâng cấp các đô thị hiện hữu, mở rộng không gian đô thị theo các trục động lực của tỉnh.

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa Lê Đình Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Tại hội nghị, các trí thức, nhà khoa học cũng đề xuất tỉnh nghiên cứu hồ sơ UNESCO vinh danh nhà sử học Lê Văn Hưu; xây dựng kế hoạch kỷ niệm 1.000 năm danh xưng Thanh Hóa (1029-2029); đồng thời đánh giá hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống tưới và hồ chứa để có giải pháp phù hợp.

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái khẳng định những ý kiến đóng góp đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn, nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả đối với các ngành, lĩnh vực để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ông đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các viện, trường, hội thành viên, các nhà khoa học, chuyên gia tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động tư vấn, phản biện và hiến kế với những vấn đề lớn, khó, mới của tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa sẽ chủ động đặt hàng những vấn đề lớn, vấn đề mới cũng như tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đề xuất những giải pháp và tạo ra những sản phẩm giá trị, cụ thể phục vụ sự phát triển của tỉnh.