THACO thay kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa chính thức quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Liễu đảm nhận chức vụ kế toán trưởng, thay thế cho ông Nguyễn Hoàng Phi.

Trước khi tiếp nhận vị trí kế toán trưởng, bà Bùi Thị Liễu từng giữ vai trò kế toán phó và đã trực tiếp tham gia ký kết các báo cáo tài chính chính thức của tập đoàn.

Các thông tin pháp lý nền tảng khác của doanh nghiệp không thay đổi, ông Trần Bá Dương tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc của THACO.

Quyết định bổ nhiệm nhân sự tài chính cấp cao này diễn ra trong bối cảnh THACO đang gánh khoản nợ phải trả ở mức lớn. Cụ thể, tổng nợ phải trả của tập đoàn tính đến kỳ báo cáo đạt hơn 164.813 tỷ đồng, tương đương chiếm khoảng 70% tổng tài sản doanh nghiệp.

Trong cơ cấu tài chính, tổng dư nợ vay chịu lãi của THACO vượt mức 124.338 tỷ đồng. Khoản nợ vay này chủ yếu đến từ dư nợ vay ngân hàng với 107.635 tỷ đồng, phần còn lại là dư nợ trái phiếu chiếm hơn 16.703 tỷ đồng.

Liên quan đến các chỉ số an toàn tài chính, hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của THACO hiện ở mức 1,03 lần. Bên cạnh đó, hệ số thanh toán lãi vay của tập đoàn ghi nhận đạt 2,48 lần, thể hiện sự cải thiện so với mức 1,93 lần của năm 2024.