Quy định mới về tiêu chuẩn xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở từ 1/10/2026

Tiêu chuẩn xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Quốc hội đã ban hành Luật số: 06/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Trong đó quy định mới về tiêu chuẩn xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Theo Luật số: 06/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định về tiêu chuẩn đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" như sau:

1. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có sáng kiến được cơ sở công nhận;

c) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

d) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

2. Chính phủ quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này.

Theo đó, từ ngày 1/10/2026, để đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", công chức, viên chức, người lao động cần đáp ứng đầy đủ các quy định theo Luật số: 06/2026/QH16.

Từ ngày 1/10/2026, để đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cần đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật số: 06/2026/QH16. Ảnh: T.H

Quy định về tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Theo Điều 5 Nghị định 368/2026/NĐ-CP, tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" theo quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng, không quá 10% trong tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" (không bao gồm cá nhân được xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng).

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Căn cứ theo Điều 84 Luật Thi đua khen thưởng 2022 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được quy định như sau:

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

- Biên bản bình xét thi đua;

- Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong trường hợp đề nghị danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Ngoài ra, tại mục II B Phụ lục Thủ tục hành chính nội bộ thực hiện tại Bộ Nội vụ theo Quyết định 1329/QĐ-BNV 2025 quy định thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở gồm:

+ Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến;

+ Báo cáo thành tích cá nhân;

+ Biên bản bình xét thi đua của tập thể cơ quan, đơn vị hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở;

+ Quyết định hoặc văn bản công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Lưu ý: Theo quy định của Luật số: 06/2026/QH16, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc đang thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13; nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 trước ngày 01 tháng 10 năm 2026 thì cấp có thẩm quyền tiếp tục công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng để làm căn cứ xét tăng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

Quy định về mức tiền thưởng khi đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, cá nhân đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" sẽ được tặng bằng chứng nhận, khung và mức tiền thưởng là 1,0 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện nay là 2.530.000 đồng. Theo đó, đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cá nhân được nhận mức tiền thưởng là: 2.530.000 đồng x 1,0 = 2.530.000 đồng.