Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/10: Giá USD ngân hàng duy trì sự ổn định, EUR và GBP giảm nhẹ

Giá USD ngân hàng duy trì sự ổn định, EUR và GBP giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ)

Diễn biến tỷ giá hối đoái trong nước ghi nhận sự ổn định của đồng USD, trong khi các ngoại tệ lớn khác có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.750 VND/USD (mua vào) và 26.160 VND/USD (bán ra), giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều so với phiên giao dịch liền trước.

Ngân hàng ACB ghi nhận giá USD quanh mức 25.780 VND/USD (mua vào) và 26.140 VND/USD (bán ra). Tại Ngân hàng Nam Á Bank, đồng USD giao dịch niêm yết dao động quanh vùng 25.730 - 26.162 VND/USD ở hai chiều mua vào - bán ra.

Đối với các đồng tiền chủ chốt khác tại Vietcombank, đồng Euro (EUR) niêm yết ở mức 28.688,44 VND/EUR (mua vào) và 30.201,48 VND/EUR (bán ra), điều chỉnh giảm nhẹ hơn 100 đồng mỗi EUR so với phiên liền trước.

Đồng Bảng Anh (GBP) giao dịch ở mức 33.466,05 VND/GBP (mua vào) và 34.887,35 VND/GBP (bán ra), giảm hơn 90 đồng mỗi GBP. Giá Yên Nhật (JPY) mua vào ở mức 159,34 VND/JPY và bán ra ở mức 170,34 VND/JPY, giảm nhẹ dưới 1 đồng ở cả hai chiều niêm yết.

Tại thị trường tự do, giá giao dịch USD ghi nhận ở mức 25.900 VND/USD (mua vào) và 25.950 VND/USD (bán ra), giảm nhẹ khoảng 50 đồng so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và bán trên thị trường tự do được duy trì ở khoảng 50 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt theo dữ liệu từ Investing.com dao động quanh mốc 101,42 điểm.

Đồng USD thế giới duy trì trạng thái tích lũy trong bối cảnh giới đầu tư tài chính toàn cầu đang có tâm lý quan sát, chờ đợi thêm các tín hiệu kinh tế vĩ mô mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố.

Nhìn chung, thị trường ngoại tệ trong nước và quốc tế ngày 1/10/2026 thể hiện trạng thái giao dịch tương đối thận trọng. Sự đi ngang của giá USD ngân hàng kết hợp cùng mức giảm nhẹ ở các đồng tiền chính cho thấy tâm lý theo dõi sát diễn biến dòng vốn và các yếu tố kinh tế toàn cầu từ phía thị trường.

Nguồn tham khảo: Vietcombank, Nam Á Bank, ACB, Investing.com.