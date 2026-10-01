Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

Tổng thống Kenya William Ruto, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cùng tham dự sự kiện và thực hiện nghi thức động thổ dự án. Nhà máy dự kiến hoàn thành sau 40 tháng, có công suất xử lý khoảng 700.000 thùng dầu mỗi ngày.

"Đây không chỉ là một nhà máy lọc dầu. Đây là một tổ hợp công nghiệp tích hợp, bao gồm nhà máy điện công suất 1.000 MW, nhà máy sản xuất nhựa cùng các cơ sở sản xuất phân bón và hóa chất", Tổng thống Kenya cho biết.

Toàn cảnh lễ khởi công dự án. Ảnh: Williams Ruto

Tỷ phú Nigeria Aliko Dangote, người giàu nhất châu Phi, sẽ giám sát dự án. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng hoạt động công nghiệp và năng lượng của tập đoàn Dangote tại châu Phi. Ông Ruto cho biết nhà máy "sẽ củng cố an ninh năng lượng khu vực, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng cường nguồn ngoại tệ".

Ông Dangote cho rằng dự án sẽ giúp Đông Phi tự chủ hơn về nhiên liệu tinh chế bằng cách giảm nhu cầu nhập khẩu. "Trong một thời gian quá dài, lục địa chúng ta thực sự giàu tài nguyên nhưng lại nghèo về việc tạo ra và gia tăng giá trị. Chúng ta xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu các sản phẩm đã tinh chế", ông nói.

"Hoạt động như vậy chỉ khiến chúng ta xuất khẩu việc làm và cơ hội vốn nên được giữ lại trên lục địa, đồng thời dẫn đến việc nhập khẩu đói nghèo vào các quốc gia của mình. Châu Phi không thể xây dựng sự thịnh vượng lâu dài bằng cách xuất khẩu những gì mình có và nhập khẩu những gì mình cần", tỷ phú Nigeria nói thêm.

Tuy nhiên, dự án đang vấp phải sự phản đối từ các nhà hoạt động môi trường do lo ngại tác động tới khu phố cổ Lamu, di sản thế giới được UNESCO công nhận, cũng như hệ sinh thái biển mong manh tại khu vực.

Vùng biển Lamu là nơi sinh sống của nhiều loài động vật như bò biển, cá voi và nhiều loài rùa biển. Người dân địa phương cũng đã khởi kiện liên quan đến quyền sử dụng đất, cho rằng khu vực được chọn xây nhà máy là đất tổ tiên của họ.

Tòa án Cấp cao Kenya ngày 28/9 phán quyết vụ kiện vẫn sẽ được tiếp tục, nhưng cho phép lễ khởi công dự án diễn ra.