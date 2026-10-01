Từ tấm bằng cử nhân đến trang trại chăn nuôi tổng hợp

Với kiến thức chuyên môn, ý chí vượt khó, anh từng bước biến vùng đất đồi bãi của gia đình thành trang trại chăn nuôi tổng hợp, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Âu Xuân Hữu (bên phải) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi với ông Ông Trần Văn Phương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp đại học, trong anh Hữu luôn đau đáu câu hỏi: “Tại sao quê hương mình đất đai rộng lớn, nguồn lao động dồi dào mà người dân vẫn loay hoay với cái nghèo? Bằng cấp và kiến thức mình học được nếu không phục vụ mảnh đất nơi mình sinh ra thì còn có ý nghĩa gì?”.

Gạt lời khuyên ngăn của người thân về những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, anh Hữu trở về xóm Trại Gião, bắt đầu hành trình lập nghiệp bằng kiến thức chuyên môn và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Những ngày đầu khởi nghiệp, khó khăn lớn nhất đối với anh Hữu là vốn. Số tiền tích góp và vay mượn từ gia đình không nhiều, trong khi chăn nuôi đòi hỏi nguồn vốn tương đối lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người nuôi chưa nắm chắc thị trường, kỹ thuật cũng như tình hình dịch bệnh.

Vì vậy, anh Hữu chọn cách “lấy ngắn nuôi dài”. Lứa đầu tiên, anh chỉ nuôi từ 2.000 đến 3.000 con gà lông màu. Song song với chăn nuôi, anh Hữu chủ động tìm đầu ra, kết nối với các tiểu thương tại chợ đầu mối, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn Đồng Hỷ và trung tâm Thái Nguyên. Nguồn lãi thu được anh tiếp tục xoay vòng để tái đầu tư, từng bước mở rộng quy mô.

Toàn cảnh khu chuồng trại chăn nuôi khép kín rộng 1.000m2 của gia đình anh Âu Xuân Hữu tại xóm Trại Gião, xã Nam Hòa.

Sau 3 năm tích lũy kinh nghiệm và vốn, năm 2018, trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình khởi nghiệp của Hữu. Nhận thấy nhu cầu thị trường đối với thịt gia cầm chất lượng cao ngày càng tăng, anh mạnh dạn bàn với gia đình thế chấp tài sản để vay vốn.

Đồng thời, thông qua sự giới thiệu và tín chấp của Đoàn Thanh niên xã Nam Hòa, anh tiếp cận thành công nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Có thêm nguồn lực, anh Hữu quy hoạch lại diện tích đất đồi của gia đình, xây dựng khu chuồng trại khép kín rộng 1.000m2, nâng quy mô lên 1 vạn (10.000) con gà/lứa.

Không dừng lại ở gia cầm, nhận thấy tiềm năng phát triển chăn nuôi gia súc tại địa phương, năm 2019, anh Hữu tiếp tục đầu tư 800 triệu đồng xây dựng 500m2 chuồng trại nuôi lợn nái và lợn giống.

Đến nay, mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Âu Xuân Hữu duy trì hoạt động ổn định. Sau khi trừ các khoản chi phí về con giống, thức ăn, điện, nước và nhân công, mỗi năm, trang trại mang lại lợi nhuận ròng từ 200 đến 400 triệu đồng.

Anh Hữu chia sẻ: Tôi muốn chứng minh rằng nếu biết đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quản lý tài chính và mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thì làm nông nghiệp ngay tại quê mình hoàn toàn có thể tạo thu nhập tốt.

Ông Trần Văn Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hòa, đánh giá: Mô hình chăn nuôi của anh Âu Xuân Hữu là một trong những điểm sáng trong phong trào thanh niên, nông dân khởi nghiệp tại địa phương. Chúng tôi xác định phát triển kinh tế trang trại, gia trại gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật là hướng đi chủ lực để nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.