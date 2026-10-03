Hội đồng Đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN xét duyệt 61 hồ sơ năm 2026

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức họp Hội đồng Đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN để xét duyệt hồ sơ đăng bạ năm 2026.

Cuộc họp do GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Hội đồng VAERC chủ trì, với sự tham dự của các thành viên Hội đồng và Ban Thư ký. Tham dự cuộc họp có Anh hùng Lao động, TS Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Dầu khí Việt Nam, cùng các chuyên gia, đại diện các tổ chức nghề nghiệp liên quan.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức họp Hội đồng Đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN nhằm xét duyệt hồ sơ đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2026.

Từ một chứng nhận nghề nghiệp đến yêu cầu nâng cao giá trị thực chất

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng, báo cáo tình hình hoạt động của VAERC trong 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Theo báo cáo, trong năm 2026, Hội đồng tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác, đối ngoại và tham gia những hoạt động chung của Liên đoàn các tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO). Hội đồng đồng thời tăng cường cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực do AFEO tổ chức tới đội ngũ kỹ sư đã đăng bạ để tạo điều kiện tham gia các hoạt động chuyên môn trong khu vực.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Hội đồng đã tiếp nhận 61 hồ sơ đăng ký Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN. Sau quá trình rà soát, thẩm định và bỏ phiếu theo quy định, Hội đồng thống nhất phê duyệt cả 61 hồ sơ đăng bạ năm 2026.

Kết quả này đồng thời đặt ra một vấn đề lớn hơn đối với hệ thống đăng bạ là làm thế nào để danh hiệu không chỉ dừng ở việc xác nhận năng lực nghề nghiệp, mà thực sự tạo thêm giá trị cho kỹ sư trong quá trình làm việc, hợp tác và tham gia các dự án có yếu tố quốc tế.

Đây cũng là vấn đề đang được đặt ra trong tiến trình hội nhập nghề nghiệp của ASEAN. AFEO được thành lập từ năm 1982, quy tụ các tổ chức kỹ sư của 10 quốc gia ASEAN và hướng tới thúc đẩy các tiêu chuẩn chung trong việc công nhận kỹ sư chuyên nghiệp. Việt Nam, thông qua VUSTA, là thành viên đầy đủ của AFEO từ năm 1998.

Các thành viên rà soát và xét duyệt hồ sơ tại buổi họp.

Theo tài liệu của AFEO, hệ thống đăng bạ kỹ sư ASEAN được hình thành nhằm tạo thuận lợi cho sự dịch chuyển của kỹ sư trong khu vực; song song với đó, cơ chế ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) được triển khai trên cơ sở Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kỹ thuật giữa các nước ASEAN.

Như vậy, câu chuyện đăng bạ không chỉ là thủ tục xác nhận một quá trình đào tạo và kinh nghiệm nghề nghiệp, mà còn gắn với bài toán nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng hợp tác xuyên biên giới và năng lực cạnh tranh của đội ngũ kỹ sư.

Kỹ sư Việt Nam cần một “hộ chiếu nghề nghiệp” có giá trị hơn

Từ thực tế hoạt động năm 2026, các thành viên Hội đồng VAERC đề xuất tăng cường thông tin, tuyên truyền; tổ chức các hội thảo giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình đăng bạ; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ và ứng dụng chuyển đổi số để đơn giản hóa quy trình đăng ký.

Đây là những yêu cầu có ý nghĩa trực tiếp đối với việc mở rộng số lượng kỹ sư tham gia hệ thống. Tuy nhiên, điểm quan trọng hơn là phải làm rõ giá trị mà kỹ sư nhận được sau khi đăng bạ.

GS.VS Châu Văn Minh nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, đồng thời cho rằng cần nâng cao giá trị thực tế của chứng nhận để thu hút kỹ sư tham gia. Hội đồng VAERC sẽ nghiên cứu kinh nghiệm của các nước ASEAN trong tổ chức đăng bạ và nâng cao giá trị của chứng nhận. Về dài hạn, Chủ tịch VUSTA cũng nhấn mạnh việc mở rộng tham gia các tổ chức kỹ sư khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm tạo thêm cơ hội hội nhập quốc tế cho đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Đối với những ngành có tính quốc tế cao như dầu khí, năng lượng, xây dựng, điện, giao thông hay công nghiệp chế tạo, yêu cầu này càng rõ nét. Đội ngũ kỹ sư thường xuyên phải làm việc với các nhà thầu, tư vấn, đối tác và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Việc được công nhận năng lực nghề nghiệp trong một khuôn khổ khu vực có thể trở thành một trong những công cụ hỗ trợ quá trình hội nhập nhân lực kỹ thuật.

Từ thực tiễn của ngành dầu khí, yêu cầu này càng cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng một cơ chế ghi nhận năng lực nghề nghiệp có tính khu vực. Trong bối cảnh PETROVIETNAM đang mở rộng hoạt động từ dầu khí truyền thống sang hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng, việc phát triển đội ngũ kỹ sư có chuyên môn sâu, khả năng làm việc theo chuẩn quốc tế và thích ứng với các lĩnh vực mới cũng ngày càng được đặt ra.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã rà soát từng hồ sơ, tập trung vào sự phù hợp của ngành đăng bạ, quá trình đào tạo và kinh nghiệm nghề nghiệp, nhằm bảo đảm việc thẩm định được thực hiện thống nhất theo các quy định về đăng bạ Kỹ sư ASEAN. Sau khi bỏ phiếu, 61 hồ sơ đã được Hội đồng thống nhất phê duyệt.

Từ con số 61 hồ sơ của năm 2026, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới không chỉ là mở rộng số lượng kỹ sư tham gia, mà quan trọng hơn là làm cho chứng nhận trở thành một giá trị nghề nghiệp thực chất, gắn với cơ hội đào tạo, hợp tác chuyên môn và khả năng tham gia thị trường kỹ thuật trong khu vực.