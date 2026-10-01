Tập huấn chăm sóc mắt học đường
Sáng 30/9, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Thăng Bình), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn lồng ghép chăm sóc mắt trong Chương trình y tế học đường năm 2026 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên y tế trường học trên địa bàn các xã Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú và Đồng Dương.
Tại chương trình, học viên được báo cáo viên cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc mắt ban đầu; nhận biết và phòng ngừa các bệnh, tật học đường thường gặp. Nội dung tập huấn cũng chú trọng kỹ năng truyền thông, tư vấn cho học sinh và phụ huynh về chăm sóc, bảo vệ thị lực; hướng dẫn theo dõi, giám sát tình trạng thị lực và tư vấn chuyển tuyến khi cần thiết.
Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên được thực hành xử lý một số tình huống thường gặp trong chăm sóc mắt học đường, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại cơ sở.
Thông qua tập huấn, ngành giáo dục hướng đến nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác y tế trường học, góp phần phát hiện sớm các vấn đề về mắt, bảo vệ thị lực học sinh và tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe học đường.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tap-huan-cham-soc-mat-hoc-duong-3353723.html