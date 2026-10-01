Tập huấn chăm sóc mắt học đường

Tại chương trình, học viên được báo cáo viên cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc mắt ban đầu; nhận biết và phòng ngừa các bệnh, tật học đường thường gặp. Nội dung tập huấn cũng chú trọng kỹ năng truyền thông, tư vấn cho học sinh và phụ huynh về chăm sóc, bảo vệ thị lực; hướng dẫn theo dõi, giám sát tình trạng thị lực và tư vấn chuyển tuyến khi cần thiết.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên được thực hành xử lý một số tình huống thường gặp trong chăm sóc mắt học đường, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại cơ sở.

Thông qua tập huấn, ngành giáo dục hướng đến nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác y tế trường học, góp phần phát hiện sớm các vấn đề về mắt, bảo vệ thị lực học sinh và tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe học đường.