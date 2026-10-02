Đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học

Công an xã Mường Khiêng và Trường THCS Mường Khiêng 1 họp triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn trường học.

Xã Mường Khiêng hiện có 7 trường học, gồm 3 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS, với 182 lớp, trên 5.000 học sinh và 306 viên chức. Quy mô trường, lớp lớn, học sinh ở nhiều độ tuổi, trong khi những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn học đường ngày càng đa dạng. Bên cạnh vi phạm quy định về an toàn giao thông, còn tiềm ẩn nguy cơ ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, tai nạn thương tích và những rủi ro trên không gian mạng.

Phòng ngừa là giải pháp quan trọng, ngay từ đầu năm học, Công an xã Mường Khiêng đã phối hợp với các trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tự phòng ngừa, nhận diện nguy cơ và bảo vệ bản thân cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Cùng với tuyên truyền trực tiếp, nhiều kênh tiếp nhận thông tin được duy trì nhằm kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh trường học.

Thượng tá Đèo Văn Dũng, Trưởng Công an xã Mường Khiêng, cho biết: Đơn vị phối hợp với các nhà trường duy trì “Hòm thư tố giác tội phạm”, đồng thời vận hành các trang Zalo, Facebook chính thức của Công an xã. Thông tin được tiếp nhận, bảo mật và xử lý kịp thời, tạo điều kiện để phụ huynh, học sinh và nhân dân chủ động cung cấp nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự. Nhóm Zalo kết nối giữa Công an xã và ban giám hiệu các trường cũng được duy trì, giúp hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời nắm tình hình, chủ động xử lý các vấn đề ngay khi mới phát sinh.

Công an xã Mường Khiêng hướng dẫn học sinh Trường THCS Mường Khiêng 1 phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Một buổi ngoại khóa tại Trường THCS Mường Khiêng 1, thay vì những bài giảng trên lớp, học sinh được cán bộ Công an xã Mường Khiêng hướng dẫn cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, phòng tránh ma túy, bạo lực học đường; thực hành sử dụng bình chữa cháy. Những tình huống gần gũi với cuộc sống được cán bộ công an phân tích, hướng dẫn cách xử lý, thu hút học sinh tham gia trao đổi.

Em Quàng Văn Việt, lớp 9A1, Trường THCS Mường Khiêng 1, chia sẻ: Qua tuyên truyền, chúng em hiểu rõ hơn về bạo lực học đường và có thêm kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Khi phát hiện có bạo lực hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực, chúng em sẽ báo ngay cho thầy cô, cha mẹ hoặc người có trách nhiệm để được giúp đỡ.

Trường THCS Mường Khiêng 1 có gần 1.160 học sinh, học tại điểm trường chính và một phân hiệu tại Trường THCS Liệp Tè cũ. Với số lượng học sinh đông, nhà trường xác định giáo dục kỹ năng sống, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn là nhiệm vụ quan trọng từ đầu năm học. Thầy giáo Bạc Cầm Ly, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nhà trường chủ động phối hợp với Công an xã trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ; nhận biết tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử và kỹ năng ứng xử an toàn trên không gian mạng. Nội dung tuyên truyền còn được lồng ghép vào tiết học, sinh hoạt lớp và hoạt động tập thể.

Công an xã Mường Khiêng hướng dẫn học sinh Trường THCS Mường Khiêng 1 sử dụng bình chữa cháy.

Bên cạnh lực lượng Công an và nhà trường, phụ huynh cũng là “mắt xích” quan trọng trong mô hình phối hợp 3 bên quản lý, giáo dục học sinh. Chị Lò Thị Tương, bản Khiêng, cho biết: Hằng năm gia đình đều ký cam kết với nhà trường về bảo đảm an toàn giao thông và an ninh học đường. Hằng ngày đưa con đến trường, tôi luôn thực hiện đội mũ bảo hiểm và không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi.

Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng công an đang tạo thành “lá chắn” phòng ngừa ngay từ cơ sở. Từ năm 2025 đến nay, Công an xã Mường Khiêng đã tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời 6 nguồn tin từ các hòm thư tố giác và mạng xã hội. Lực lượng Công an xã đã tổ chức 18 lượt kiểm tra; ký cam kết với 100% tiệm tạp hóa, quán internet quanh khu vực trường học; phối hợp tổ chức 7 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 150 lượt giáo viên, học sinh.

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học, Công an xã Mường Khiêng tiếp tục củng cố các mô hình tự quản, tăng cường phối hợp với các trường nắm tình hình, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ; phát huy vai trò của gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh… Để mỗi ngày đến trường sẽ thực sự là một ngày an toàn, vui tươi đối với học sinh.