Chủ động, linh hoạt thực hiện thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới

Cô, trò Trường Mầm non Quảng Xương 1, xã Lưu vệ trong một hoạt động học.

Yêu cầu mang tính cốt lõi của Chương trình GDMN mới là chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cập phát triển phẩm chất và năng lực của trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời. Nếu như trước đây, chương trình chủ yếu quan tâm đến việc trẻ “được học những gì”, thì trong bối cảnh mới, trọng tâm chuyển sang “trẻ phát triển được gì”. Từ yêu cầu đặt ra, chương trình mới hướng đến hình thành 4 phẩm chất cốt lõi ở trẻ đó là “yêu thương, trung thực, tôn trọng và trách nhiệm” và 5 năng lực nền tảng “thích ứng, giao tiếp, hợp tác, tự lực và giải quyết vấn đề”. Như vậy, Chương trình GDMN mới không đơn thuần là sự thay đổi về mặt giáo trình, mà là một bước chuyển lớn về phương pháp tiếp cận - lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất và kỹ năng sống thay vì chỉ truyền thụ kiến thức thụ động.

Nhận thức rõ tầm quan trọng này, các trường thí điểm đã đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, dự giờ rút kinh nghiệm để mỗi giáo viên không chỉ vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học hiện đại, mà còn chủ động điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Xương 1, xã Lưu Vệ cho biết: “Trước khi bước vào năm học mới 2026-2027, 100% giáo viên nhà trường đã được tập huấn và tham gia sinh hoạt chuyên môn để nắm vững nội dung mới, từ đó hoàn thiện kế hoạch giảng dạy. Bên cạnh đó, nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc thay đổi tư duy của giáo viên trước yêu cầu đổi mới. Đây là một trong những nhân tố quyết định chất lượng triển khai chương trình”.

Được biết, quá trình triển khai thí điểm chương trình mới Trường Mầm non Quảng Xương 1 phải đối diện với những khó khăn nhất định, song bước đầu đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cán bộ và giáo viên đã nhanh chóng thích nghi, vừa thực hành giảng dạy vừa đúc kết kinh nghiệm. “Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ gặp những khó khăn đòi hỏi tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm và không ngại gian khó của tập thể sư phạm. Ban giám hiệu sẽ tiên phong lan tỏa tinh thần đổi mới, xây dựng môi trường làm việc cởi mở để giáo viên phát huy tối đa năng lực; từ đó từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Xương 1 Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Ghi nhận từ thực tiễn cho thấy, sự chủ động trong triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới không chỉ ở những vùng thuận lợi mà còn lan tỏa mạnh mẽ tới các điểm trường khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tại Trường Mầm non Điền Lư, xã Điền Lư hay Trường Mầm non Quang Trung, xã Thạch Lập, vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất cũng như địa bàn dân cư, các nhà trường đã linh hoạt nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đổi mới. Trọng tâm là tạo sự thống nhất về nhận thức và cách làm trong đội ngũ cán bộ, giáo viên; tiến hành quy hoạch lại khuôn viên sân trường, không gian lớp học, tạo điều kiện cho trẻ tự do khám phá. Đặc biệt, ban giám hiệu các nhà trường yêu cầu đội ngũ giáo viên tích cực tận dụng các nguyên vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường để làm đồ chơi, mô hình học tập phong phú. Đồng thời, tạo không gian cho giáo viên thử nghiệm các phương pháp dạy học mới, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trong Chương trình GDMN mới, “Gia đình - cộng đồng đồng hành” không chỉ dừng lại ở một khẩu hiệu truyền thông, mà đã trở thành triết lý vận hành cốt lõi của các nhà trường. Chính vì vậy, các nhà trường cũng đã chủ động xây dựng kênh kết nối, phối hợp thông suốt với gia đình trong quá trình triển khai chương trình theo yêu cầu. Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Xương 1, xã Lưu Vệ Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Trước đây, sự kết nối giữa phụ huynh và nhà trường thường mang tính một chiều, chủ yếu xoay quanh việc trao đổi tình hình sinh hoạt hàng ngày hay các cuộc họp định kỳ. Tuy nhiên, khi tham gia thí điểm chương trình mới, nhà trường xác định rõ, gia đình không chỉ là người hỗ trợ hay người quan sát, mà là đối tác bình đẳng cùng nhà trường trong lộ trình phát triển của trẻ”.

Quá trình đổi mới giáo dục chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, nhất là ở bậc học mầm non - nơi mỗi sự thay đổi đều tác động trực tiếp đến những hành vi và nhận thức đầu tiên của trẻ. Thí điểm Chương trình GDMN mới là hành trình đòi hỏi sự vào cuộc tâm huyết, trách nhiệm từ nhiều phía. Trong đó sự chủ động, linh hoạt và nỗ lực từ mỗi đơn vị trường chính là “chìa khóa” quyết định sự thành bại trong tiến trình đổi mới.