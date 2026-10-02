Lâm Đồng: Làm rõ, xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường tại phân hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng
Ngày 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng có văn bản gửi Trường THPT Phạm Văn Đồng, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường xảy ra tại phân hiệu xã Nhân Cơ.
Trước đó, vào ngày 30/9/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được thông tin từ tài khoản facebook “Trong nguyen” phản ánh em N.V.T, học sinh lớp 12B7, Trường THPT Phạm Văn Đồng (phân hiệu) bị em N.T.S, học sinh lớp 12B8 (cùng trường) đánh ngay tại nhà vệ sinh của trường dẫn đến chấn thương phải đưa đến Trung tâm y tế khu vực Đắk R’Lấp để kiểm tra.
Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng nhận định vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại phân hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng (Trường THPT Trường Chinh cũ) có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường giáo dục.
Để xử lý dứt điểm sự việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng yêu cầu nhà trường khẩn trương phối hợp, xử lý vi phạm theo mức độ của từng học sinh; xem xét, kiểm điểm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các cá nhân liên quan khi xảy ra sự việc.
Ngành Giáo dục cũng đề nghị Trường THPT Phạm Văn Đồng kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ và ổn định tâm lý học sinh; đồng thời ổn định nền nếp, không để vụ việc làm ảnh hưởng tới tâm lý, tinh thần của học sinh toàn trường.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/lam-dong-lam-ro-xu-ly-nghiem-vu-bao-luc-hoc-duong-tai-phan-hieu-truong-thpt-pham-van-dong_198316.html