TP. Hồ Chí Minh: Thu các khoản thu ngoài học phí năm học 2026-2027 như thế nào?

Giờ tan học tại một trường tiểu học trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

Hiện nay, phụ huynh có con học tại nhiều cơ sở giáo dục (CSGD) công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chưa nhận được thông báo của các CSGD về thu các khoản thu ngoài học phí năm học 2026-2027 dù năm học mới đã bắt đầu hơn 1 tháng. Điều này khiến nhiều người lo lắng, họ e ngại bởi số tiền thu sẽ bị cộng dồn, vượt dự trù tài chính của nhiều phụ huynh.

Anh Lê Văn Tấn, có 2 người con đang học tại 1 trường tiểu học trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú chia sẻ: Bình thường, năm ngoái, mỗi tháng chi phí các khoản (tiền ăn bán trú, dịch vụ bán trú, tăng cường tiếng Anh…) cho 2 đứa nhỏ học lớp 1 và lớp 3 khoảng 4 triệu đồng/tháng. Nhưng hiện nay, trường chưa gửi thông báo thu, nếu đợt này cộng dồn thu luôn tháng 9 và 10 của 2 cháu cùng một lúc, số tiền sẽ lên khoảng 8 triệu đồng, đóng một lần như thế rất áp lực!

Phụ huynh Lê Thị Hằng có con học lớp 3, Trường Tiểu học Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú), cho hay: Đến nay, chúng tôi cũng chưa nhận được thông báo thu tiền từ nhà trường. Nhà trường có thông báo cuối tuần này họp phụ huynh. Khả năng, trong kỳ họp trường sẽ thông báo các khoản sẽ thu và sau đó mới gửi thông báo thu tiền.

Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các CSGD công lập xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu ngoài học phí năm học 2026-2027 trên nguyên tắc "tính đúng, tính đủ"

Liên quan thực hiện thu các khoản thu dịch vụ ngoài học phí năm học 2026-2027, ngày 23/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh đã có Văn bản hướng dẫn số 10004/SGDĐT-KHTC. Văn bản của Sở GD-ĐT nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND ngày 15/9 của UBND thành phố quy định về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục công lập

Sở GD-ĐT chỉ rõ, các mức thu được quy định tại quyết định của UBND thành phố là mức thu tối đa. Các nhà trường có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu trên nguyên tắc "tính đúng, tính đủ" các chi phí hợp lý. Mức thu thực tế phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế của học sinh, đảm bảo tương xứng với chất lượng dịch vụ và tuyệt đối không được vượt quá mức trần quy định. Đối với các nội dung đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bố trí từ nguồn kinh phí khác, nhà trường phải tính toán giảm trừ tương ứng trước khi đưa ra mức thu.

Sở GD-ĐT yêu cầu đối với các khoản thu hộ, chi hộ như đồng phục, học phẩm, học cụ và học liệu, các cơ sở giáo dục phải thống nhất chủ trương với cha mẹ học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp. Mức thu bắt buộc phải có sự đồng thuận bằng văn bản của phụ huynh. Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ cùng tham gia phối hợp, giám sát và theo dõi quá trình này.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị các CSGD công lập cần giãn thời gian thực hiện các khoản thu, để tránh gây áp lực tài chính cho gia đình học sinh

Sở GD-ĐT yêu cầu bộ phận tài vụ của nhà trường chịu trách nhiệm thực hiện thu tiền, phát hành hóa đơn, biên lai cho từng học sinh. Nhà trường tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. Đồng thời, các đơn vị cần giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm gây áp lực tài chính cho gia đình học sinh. Khi kết thúc năm học, nếu các khoản thu dịch vụ có chênh lệch thu lớn hơn chi thì phải hoàn trả cho người học; nếu thiếu hụt, trường phải tự bù đắp bằng nguồn hợp pháp, không được thu thêm.

Sở GD-ĐT yêu cầu 100% các CSGD công lập phải kết nối với các hệ thống thanh toán được cấp phép của Ngân hàng Nhà nước. Hệ thống của nhà trường phải tuân thủ các quy định về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Để tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh, các trường cần đa dạng hóa kênh thanh toán, nghiên cứu nâng cấp mã QR gắn liền với mã định danh của từng học sinh.

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