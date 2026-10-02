Hà Nội tăng cường giám sát các khoản thu trong trường học. Ảnh: Thảo Phạm

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, ngăn chặn lạm thu là một trong những nhiệm vụ được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm ngay từ đầu năm học 2026-2027. Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về quản lý các khoản thu, chi, yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định và công khai, minh bạch.

Theo hướng dẫn, các khoản thu trong nhà trường được phân thành 3 nhóm gồm: Các khoản thu theo quy định của pháp luật; các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo danh mục, mức thu và cơ chế quản lý do cơ quan có thẩm quyền quy định; các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu những khoản chưa có đủ căn cứ pháp lý, chưa đúng thẩm quyền hoặc chưa thực hiện đầy đủ việc công khai thông tin thì không được tổ chức thu. Việc phân định rõ từng nhóm khoản thu nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo, đồng thời ngăn việc tự đặt ra các khoản thu ngoài quy định.

Đối với các trường công lập, Sở lưu ý các cơ sở giáo dục chỉ được thu những khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy định, không tự đặt thêm khoản thu hoặc yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.

Năm học 2026-2027, các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập được thực hiện theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27-11-2025 của HĐND thành phố Hà Nội. Nghị quyết quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ này tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Danh mục các khoản thu được quy định tại Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND.

Trên cơ sở mức trần được quy định tại Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên theo phân cấp trước khi thực hiện, đồng thời không được vượt mức trần.

Với các khoản đóng góp tự nguyện, nhà trường không được quy định mức đóng tối thiểu, mức bình quân hoặc giao chỉ tiêu đóng góp cho từng lớp dưới bất kỳ hình thức nào, tránh tạo áp lực đối với phụ huynh.

Cùng với việc hướng dẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường hậu kiểm, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất khi tiếp nhận phản ánh về các khoản thu.

Ngành Giáo dục Hà Nội cũng công khai đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận thông tin liên quan để xử lý kịp thời.