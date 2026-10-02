Huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MI NI

Xác định xây dựng quỹ khuyến học và huy động nguồn lực xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội khuyến học trong tỉnh chủ động đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển các loại hình quỹ khuyến học ở tỉnh, cơ sở, gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, tạo nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài.

Theo ông Ninh Thành Viên, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, các cấp hội khuyến học trong tỉnh vận động được 562,64 tỷ đồng bằng tiền và hiện vật. Từ nguồn lực này, các cấp hội phối hợp ngành giáo dục và đào tạo xét tặng hơn 696.000 suất học bổng, tổng trị giá 429,7 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học tốt. Đồng thời, hỗ trợ hàng ngàn xe đạp, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, thẻ bảo hiểm y tế và các phương tiện thiết yếu, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật trong huy động nguồn lực là sự phát triển và lan tỏa của nhiều mô hình xã hội hóa hiệu quả, tiêu biểu như nuôi heo đất khuyến học, học bổng, sổ tiết kiệm, hỗ trợ bảo hiểm y tế và phương tiện học tập. Các mô hình tạo thêm nguồn lực vật chất hỗ trợ cho người học và khơi dậy tinh thần tiết kiệm, lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống hiếu học. Công tác quản lý, sử dụng quỹ được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, đúng mục đích đã củng cố niềm tin và thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành với tổ chức hội.

Mô hình nhà khuyến học mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong công tác vận động nguồn lực xã hội. Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, bàn giao 117 căn nhà khuyến học, với tổng kinh phí trên 8,4 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà dột nát, xuống cấp, không có khả năng xây dựng, sửa chữa. Những căn nhà khuyến học không chỉ giúp các em có nơi ở ổn định, yên tâm học tập mà còn khẳng định rõ vai trò của hội trong kết nối, huy động và điều phối nguồn lực xã hội vì người học.

Ông Ninh Thành Viên (thứ hai, từ phải qua), Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang trao khen thưởng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Hội Khuyến học tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2031 phấn đấu xây dựng quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt bình quân tối thiểu 40.000 đồng/người dân. Ông Ninh Thành Viên cho biết để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, hội đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn lực để xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp; tăng cường vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ hoạt động khuyến học, khuyến tài gắn với trách nhiệm xã hội. Các cấp hội tiếp tục duy trì, đổi mới các chương trình học bổng, giải thưởng khuyến học, khuyến tài theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, ưu tiên học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người học có ý chí vươn lên, các cá nhân tiêu biểu trong học tập suốt đời, nghiên cứu, sáng tạo, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh nhân tài, lan tỏa phong trào học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, những kết quả các cấp hội khuyến học của tỉnh An Giang đạt được trong công tác xây dựng quỹ khuyến học và huy động nguồn lực xã hội rất có ý nghĩa, thể hiện rõ tính nhân văn, sức lan tỏa và vai trò kết nối xã hội của tổ chức hội.

Bà Trương Thị Hiền đề nghị nhiệm kỳ 2026 - 2031 các cấp hội khuyến học tỉnh tiếp tục phát huy, đổi mới mạnh mẽ việc vận động, xây dựng và quản lý quỹ khuyến học theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và minh bạch hơn; đa dạng hóa nguồn vận động từ doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, gia đình, dòng họ và những người An Giang thành đạt trong và ngoài nước.

Việc vận động quỹ khuyến học, khuyến tài cần gắn với những chương trình cụ thể như học bổng dài hạn cho học sinh nghèo, hỗ trợ học nghề, học tập số, phát hiện và bồi dưỡng tài năng. “Tôi đặc biệt nhấn mạnh yếu tố công khai, minh bạch và niềm tin. Người đóng góp phải biết nguồn lực của mình được sử dụng như thế nào, đến với ai và tạo ra kết quả gì. Hội khuyến học phải thực sự trở thành một địa chỉ đáng tin cậy để xã hội gửi gắm nguồn lực cho sự học”, bà Trương Thị Hiền nhấn mạnh.