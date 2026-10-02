Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho chiến sĩ Cảnh sát biển

Các đại biểu cùng các thí sinh đạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cuộc thi diễn ra hấp dẫn, sôi nổi với sự tham gia của 100 thí sinh là học viên đến từ các lớp đào tạo sơ cấp nhân viên chuyên môn kỹ thuật-nghiệp vụ khóa XI tại Trung tâm.

Các thí sinh đã trải qua các câu hỏi bằng tiếng Anh xoay quanh các chủ đề về văn hóa, chính trị, lịch sử quốc gia; lịch sử Quân đội, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; pháp luật của Nhà nước và kiến thức tiếng Anh cơ bản... với mức độ khó tăng dần qua đó thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và trình độ tiếng Anh của từng thí sinh tại cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra hấp dẫn, sôi nổi và kịch tính với sự tham gia của 100 thí sinh.

Điểm mới của cuộc thi lần này là Ban tổ chức đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 87/CT-BQP ngày 22/8/2025 của Bộ Quốc phòng về việc “Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới”, tại phần thi Chung cuộc, còn lại 20 thí sinh trên sàn thi đấu, Ban tổ chức chuyển hình thức thi sang máy tính bảng trên ứng dụng Kahoot.

Với phương pháp thi này, Ban tổ chức dễ dàng xếp hạng được các thí sinh có câu trả lời đúng cùng với tốc độ đưa ra câu trả lời.

Tiểu phẩm “Tín hiệu giữa trùng khơi” truyền tải thông điệp về ý nghĩa của việc học tiếng Anh.

Xuất sắc vượt qua 99 thí sinh tham gia thi, Binh nhất Trần Duy Anh, học viên lớp Báo vụ 1 đã giành giải Nhất. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao thưởng cho 2 thí sinh đoạt giải Nhì; 3 thí sinh đoạt giải Ba và 4 thí sinh đoạt giải Khuyến khích tại cuộc thi.

Phần thi Chung cuộc được thi trên máy tính bảng bằng ứng dụng Kahoot.

Binh nhất Trần Duy Anh - học viên lớp Báo vụ 1 đã xuất sắc giành giải Nhất.

Đại tá Đoàn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm cho biết: Cuộc thi là một trong những hoạt động nằm trong Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2022-2030”, đồng thời là hoạt động ngoại khóa thiết thực để toàn thể học viên giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tạo không khí thi đua sôi nổi, sân chơi bổ ích và đa dạng hóa phương pháp dạy và học ngoại ngữ; tích cực ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong đào tạo; xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc, giúp cán bộ, học viên nâng cao trình độ sử dụng ngoại ngữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam tinh, gọn, mạnh trong kỷ nguyên mới.