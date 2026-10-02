Chương trình 'Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp' ở Lào Cai

" Tiết học biên cương" được Đồn biên phòng A Mú Sung tổ chức ngay tại khuôn viên Cột cờ Lũng Pô - nơi sông Hồng chảy vào đất Việt. Ảnh: Minh Quân

6 Đồn Biên phòng ở Lào Cai ký kết thực hiện Chương trình "Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp"ở địa bàn biên giới

Chương trình "Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp" nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau giữa đồn Biên phòng và Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở địa bàn biên giới.

Bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước và nhận thức sâu sắc về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên, học sinh trên địa bàn biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; lan tỏa phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Chương trình "Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp" tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, như: Xây dựng "Góc biên giới và Bộ đội biên phòng" tại Phòng truyền thống nhà trường; bồi dưỡng rèn luyện sức khoẻ, thể lực (dạy võ thể dục Biên phòng) và rèn luyện kỹ năng tự lập cho học sinh; tổ chức Chương trình ngoại khóa "Tiết học biên cương"; chương trình "Tháng 3 biên giới"; chương trình "Học kỳ quân đội"; chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" hằng năm; triển khai mô hình "Tủ sách pháp luật số".

Các em học sinh ở xã A Mú Sung chào cờ Tổ quốc. Ảnh: Minh Quân

Chào cờ Tổ quốc ngay bên mô hình cột mốc 92, ở thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung (Lào Cai). Ảnh: Minh Quân

Cán bộ Đồn Biên phòng A Mú Sung, Bộ chỉ huy Quân sự địa phương trò chuyện cùng các em học sinh về biên giới, cột mốc quốc gia. Ảnh: Minh Quân

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai yêu cầu các Đồn biên phòng Y Tý, A Mú Sung, Pha Long, Tả Gia Khâu, Mường Khương, Nậm Chảy tổ chức ký kết nghĩa với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn để thực hiện tốt, hiệu quả các nội dung của Chương trình "Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp" ở Lào Cai.

Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, Đồn Biên phòng A Mú Sung và Đồn biên phòng Tả Gia Khâu đã tổ chức " Tiết học biên cương" và ""Hướng dẫn kỹ năng sống trong môi trường tập trung" cho học sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở địa phương.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu hướng dẫn học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long các gấp chăn màn gọn gàng, ngăn nắp khi ở nội trú trong trường. Ảnh: Duy Cường

Cán bộ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu tập huấn kỹ năng sống trong môi trường tập trung cho học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long. Ảnh: Duy Cường