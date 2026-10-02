Đà Nẵng: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 14E

Một góc cầu vượt đường sắt trên tuyến quốc lộ 14E, đoạn qua xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng). Ảnh: Tấn Thành.

Theo ông Quế Hải Trung - Giám đốc Ban điều hành, quản lý Dự án Quốc lộ 14E thuộc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, Cục Đường bộ Việt Nam, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, chiều dài tuyến 71,38km. Tuyến đi qua 7 xã gồm Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức, thuộc TP Đà Nẵng.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao 70,68/71,38km mặt bằng, đạt 99,2%. Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn còn 13 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, trong đó xã Thăng Bình còn 11 hộ và xã Hiệp Đức 2 hộ. Các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn tất bàn giao mặt bằng trong thời gian tới.

Theo Ban điều hành Dự án quốc lộ 14E, đến nay tổng khối lượng công trình đã đạt khoảng 93%. Dự án được khởi công ngày 10/2/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026. Tổng giá trị sản lượng các gói thầu xây lắp hiện đạt hơn 1.243/1.428 tỷ đồng.

Ngày 1/10, ghi nhận thực tế của phóng viên, tại nút cầu vượt đường sắt trên tuyến quốc lộ 14E, đoạn qua xã Thăng Bình, cho thấy công trường đang được các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện những hạng mục cuối. Khu vực cầu vượt đường sắt đang được khẩn trương thi công, các hạng mục kết cấu, mặt cầu và đường dẫn được triển khai đồng bộ, hướng đến mục tiêu sớm đưa công trình vào khai thác.

Tại khu vực tiếp giáp cầu vượt, phương tiện vẫn lưu thông qua tuyến, trong khi các nhà thầu tổ chức thi công các hạng mục còn lại. Máy móc, thiết bị được bố trí tại công trường; công tác tổ chức giao thông, cảnh báo và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện qua khu vực thi công được chú trọng.

Theo ông Quế Hải Trung, cầu vượt đường sắt trên tuyến quốc lộ 14E, đoạn qua xã Thăng Bình, đang được đơn vị tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh thi công, dự kiến hoàn thành trong khoảng 14 ngày tới. Đối với 13 hộ dân còn vướng mặt bằng, địa phương cam kết hoàn tất bàn giao trước ngày 10/10. Nếu mặt bằng được bàn giao đúng kế hoạch, chủ đầu tư sẽ huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án và tổ chức khánh thành trong tháng 10/2026.

Mới đây, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E. Tại đây, ông Hưng cho biết, dự án chậm tiến độ và đã được gia hạn thêm 1 năm. Hiện các vướng mắc về bồi thường, GPMB và tái định cư cơ bản được tháo gỡ.

Ông Hưng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành và khánh thành toàn tuyến trong tháng 10/2026. UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại những vị trí đang thi công. Các nhà thầu phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, phân luồng và kịp thời xử lý mặt đường, đặc biệt trong điều kiện mưa, nhằm bảo đảm người dân lưu thông an toàn, thuận lợi.