Tâm bình có thực sự an vui
Vanhoavaphattrien xin giới thiệu chùm thơ: Tâm bình có thực sự an vui của tác giả Trần Phương Hồng Điểu.
1. VÌ EM LÀ PHỤ NỮ
Vì em là phụ nữ
Nên lòng như đất sâu
Nhận về bao vết xước
Hóa thành đóa nhiệm màu.
Vì em là phụ nữ
Nên môi mỉm nụ cười
Giấu ngược dòng nước mắt
Để rạng rỡ đời tươi.
Trái tim này tuy nhỏ
Nhưng ủ kín nghìn hương
Chắt chiu từ bão tố
Thành mật ngọt yêu thương.
Không mong làm ngọn núi
Trơ trọi giữa khoảng không
Em chỉ làm ngọn lửa
Sưởi ấm cả căn phòng.
2. BỐN MÙA PHỤ NỮ
Xuân về em thắm nét môi cười
Như nụ hoa đào đón nắng sang
Dịu dàng, e ấp lòng xuân trẻ
Gửi trọn ân tình khắp thế gian.
Hạ sang em cháy những đam mê
Bão giông, nắng gắt vững đường về
Chân cứng đá mềm qua gian khó
Giữ lửa gia đình, tròn nghĩa thê.
Thu sang em khoác áo thăng trầm
Giữ nét bao dung, chút lặng thầm
Như ánh trăng rằm đêm tháng Tám
Gói trọn bình yên giữa nội tâm.
Đông tới dẫu đời lắm gió sương
Tình em sưởi ấm mọi nẻo đường
Bao nhiêu gánh vác không quản ngại
Gom trọn vào trong một chữ thương.
Bốn mùa vẹn giữ nét thanh cao
Nhân phẩm vun bồi, hạnh tựa sao
Gieo mầm thiện đức, ươm sự sống
Để được dâng đời trái ngọt ngào.
3. HỎI NGƯỜI PHỤ NỮ
Hỏi đám mây che nửa đỉnh đồi
Gió ngàn lay động có ngừng trôi?
Hỏi đóa hoa xuân vừa chớm nở
Hương thầm theo gió có phai phôi?
Hỏi hạt mưa sa giữa đất trời
Lòng sông đón nhận có đầy vơi?
Hỏi con sóng vỗ bờ xa tắp
Vỗ mãi nghìn năm chẳng hề ngơi?
Quay về hỏi lại người phụ nữ
Gánh cả càn khôn có mỏi rời?
Trái tim giấu kín bao lo nghĩ
Nụ cười nở rộ có đơn côi?
Nửa đời giữ lửa lo tổ ấm
Nửa gánh lo toan chuyện cuộc đời
Sau những hiến dâng cho thế sự
Tâm bình có thực sự an vui?
4. BẾN LÒNG PHỤ NỮ
Đường dài nhẹ bước dẫu nặng vai
Tự thắp lời ru qua đêm dài
Chân ngắn nhưng lòng ôm biển rộng
Mệt mỏi buông sầu đón sớm mai.
Em trả trăm năm những muộn phiền
Quay về tâm vững ngọn đèn thiền
Không nương, không dựa vào ngoại cảnh
Tự tựa lòng minh, tự hóa yên.
Giọt đắng ngày nào đã nở hoa
Bao dung bọc lại tháng năm qua
Thế gian dẫu có nghìn giông bão
Tâm rỗng nhẹ nhàng hóa khúc ca.
Vì em hiểu rõ cội nguồn thương
Là lối đi về giữa vô thường
Tâm trong lọc sạch ngàn bụi bặm
Lòng an nhẹ bước mọi nẻo đường.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-tam-binh-co-thuc-su-an-vui-a35520.html