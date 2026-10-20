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1. VÌ EM LÀ PHỤ NỮ

Vì em là phụ nữ

Nên lòng như đất sâu

Nhận về bao vết xước

Hóa thành đóa nhiệm màu.

Vì em là phụ nữ

Nên môi mỉm nụ cười

Giấu ngược dòng nước mắt

Để rạng rỡ đời tươi.

Trái tim này tuy nhỏ

Nhưng ủ kín nghìn hương

Chắt chiu từ bão tố

Thành mật ngọt yêu thương.

Không mong làm ngọn núi

Trơ trọi giữa khoảng không

Em chỉ làm ngọn lửa

Sưởi ấm cả căn phòng.

2. BỐN MÙA PHỤ NỮ

Xuân về em thắm nét môi cười

Như nụ hoa đào đón nắng sang

Dịu dàng, e ấp lòng xuân trẻ

Gửi trọn ân tình khắp thế gian.

Hạ sang em cháy những đam mê

Bão giông, nắng gắt vững đường về

Chân cứng đá mềm qua gian khó

Giữ lửa gia đình, tròn nghĩa thê.

Thu sang em khoác áo thăng trầm

Giữ nét bao dung, chút lặng thầm

Như ánh trăng rằm đêm tháng Tám

Gói trọn bình yên giữa nội tâm.

Đông tới dẫu đời lắm gió sương

Tình em sưởi ấm mọi nẻo đường

Bao nhiêu gánh vác không quản ngại

Gom trọn vào trong một chữ thương.

Bốn mùa vẹn giữ nét thanh cao

Nhân phẩm vun bồi, hạnh tựa sao

Gieo mầm thiện đức, ươm sự sống

Để được dâng đời trái ngọt ngào.

3. HỎI NGƯỜI PHỤ NỮ

Hỏi đám mây che nửa đỉnh đồi

Gió ngàn lay động có ngừng trôi?

Hỏi đóa hoa xuân vừa chớm nở

Hương thầm theo gió có phai phôi?

Hỏi hạt mưa sa giữa đất trời

Lòng sông đón nhận có đầy vơi?

Hỏi con sóng vỗ bờ xa tắp

Vỗ mãi nghìn năm chẳng hề ngơi?

Quay về hỏi lại người phụ nữ

Gánh cả càn khôn có mỏi rời?

Trái tim giấu kín bao lo nghĩ

Nụ cười nở rộ có đơn côi?

Nửa đời giữ lửa lo tổ ấm

Nửa gánh lo toan chuyện cuộc đời

Sau những hiến dâng cho thế sự

Tâm bình có thực sự an vui?

4. BẾN LÒNG PHỤ NỮ

Đường dài nhẹ bước dẫu nặng vai

Tự thắp lời ru qua đêm dài

Chân ngắn nhưng lòng ôm biển rộng

Mệt mỏi buông sầu đón sớm mai.

Em trả trăm năm những muộn phiền

Quay về tâm vững ngọn đèn thiền

Không nương, không dựa vào ngoại cảnh

Tự tựa lòng minh, tự hóa yên.

Giọt đắng ngày nào đã nở hoa

Bao dung bọc lại tháng năm qua

Thế gian dẫu có nghìn giông bão

Tâm rỗng nhẹ nhàng hóa khúc ca.

Vì em hiểu rõ cội nguồn thương

Là lối đi về giữa vô thường

Tâm trong lọc sạch ngàn bụi bặm

Lòng an nhẹ bước mọi nẻo đường.