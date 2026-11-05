Tạm biệt Ronaldo, Messi

Ronaldo, Messi khép lại sự nghiệp ở cấp độ quốc tế.

Bóng đá thế giới đang đứng trước thời khắc chuyển giao đặc biệt khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hai biểu tượng vĩ đại nhất của một thế hệ, cùng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế trong năm 2026.

Một người gắn bó với tuyển Bồ Đào Nha hơn hai thập kỷ, người còn lại đưa Argentina lên đỉnh thế giới. Khi cả hai lần lượt nói lời chia tay, bóng đá bắt đầu mất đi những ngôi sao lớn và dần khép lại cuộc cạnh tranh từng định hình cả một kỷ nguyên.

Tạm biệt hai huyền thoại

Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2003, mở đầu hành trình kéo dài hơn 20 năm với loạt cột mốc đáng nhớ. Từ một tài năng trẻ đầy triển vọng, CR7 vươn mình trở thành thủ lĩnh, biểu tượng và tay săn bàn vĩ đại bậc nhất lịch sử đội tuyển quốc gia.

Đỉnh cao trong sự nghiệp quốc tế của Ronaldo là chức vô địch EURO 2016. Dù phải rời sân sớm vì chấn thương trong trận chung kết với Pháp, anh vẫn là nguồn cảm hứng quan trọng đưa Bồ Đào Nha đến danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, siêu sao này tiếp tục bổ sung hai chức vô địch UEFA Nations League vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ.

Ronaldo, Messi quyết định chia tay tuyển quốc gia.

Ở tuổi 41, Ronaldo chưa từ bỏ khát vọng chinh phục. World Cup 2026 được xác định là giải đấu cuối cùng của anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Đây cũng là kỳ World Cup thứ sáu mà tiền đạo người Bồ Đào Nha góp mặt, một cột mốc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giải đấu. Anh ghi ba bàn tại giải, nhưng hành trình của Bồ Đào Nha chỉ dừng lại ở vòng 16 đội.

Không có cái kết trong mơ với chức vô địch thế giới, nhưng những gì Ronaldo để lại vẫn vượt xa những con số thống kê. Anh góp phần thay đổi vị thế của bóng đá Bồ Đào Nha, biến một đội tuyển từng bị xem là kẻ thách thức thành thế lực có khả năng cạnh tranh danh hiệu ở mọi giải đấu.

Trong khi đó, Messi xác nhận chia tay tuyển Argentina vào cuối tháng 8/2026. Trận đấu cuối cùng của anh diễn ra trước Benin trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần nhất. Hành trình quốc tế của Messi trải qua không ít cay đắng. Anh nhiều lần thất bại trong các trận chung kết, chịu sức ép nặng nề từ dư luận và thậm chí tuyên bố giã từ đội tuyển sau thất bại tại Copa America 2016.

Tuy nhiên, Leo trở lại và viết nên chương huy hoàng nhất sự nghiệp bằng chức vô địch Copa America 2021, tiếp đó là World Cup 2022. Cúp vàng trên đất Qatar giúp Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu mà mọi cầu thủ đều khao khát. Anh giải tỏa áp lực đeo bám suốt nhiều năm và đưa Argentina trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới sau 36 năm chờ đợi.

Hai con đường khác biệt, một di sản bất tử

Điều đặc biệt là Ronaldo và Messi không chỉ cùng xuất hiện trong một thế hệ, mà còn dành phần lớn sự nghiệp để cạnh tranh với nhau. Trong gần hai thập kỷ, mỗi bàn thắng, danh hiệu hay kỷ lục của người này đều trở thành động lực để người kia tiến xa hơn.

Ronaldo và Messi dần khép lại chương huy hoàng của bóng đá thế giới.

Cuộc đua giữa hai siêu sao vượt xa khuôn khổ bóng đá. Ronaldo đại diện cho hình mẫu cầu thủ tự rèn luyện đến mức cực hạn, luôn thúc đẩy bản thân phá vỡ giới hạn. Messi lại khiến người hâm mộ kinh ngạc bằng thứ bóng đá tưởng chừng đơn giản nhưng gần như không thể sao chép.

Họ cũng không có cùng một hành trình để đi đến đỉnh cao. Ronaldo phải chờ đến năm 31 tuổi mới giành danh hiệu lớn đầu tiên cùng Bồ Đào Nha tại EURO 2016. Messi trải qua những thất bại đau đớn trước khi đưa Argentina lên ngôi vô địch thế giới năm 2022. Cả hai đều phải đối diện với những hoài nghi, chỉ trích và áp lực khổng lồ trước khi chứng minh giá trị của mình.

Việc Ronaldo và Messi cùng khép lại sự nghiệp quốc tế trong năm 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Bóng đá sẽ tiếp tục sản sinh những tài năng mới, những nhà vô địch mới và những cuộc cạnh tranh hấp dẫn khác. Tuy nhiên, rất khó để tìm thấy một cặp kỳ phùng địch thủ có thể duy trì sức ảnh hưởng, đẳng cấp và sự thống trị lâu dài như họ.

Những tranh luận về việc ai vĩ đại hơn, ai sở hữu sự nghiệp hoàn hảo hơn chắc chắn không có hồi kết. Thế nhưng, không ai có thể phủ nhận cả Ronaldo lẫn Messi đều đã định nghĩa lại những giới hạn của bóng đá hiện đại.

Khi hai huyền thoại rời sân khấu quốc tế, điều đọng lại ngoài những bàn thắng hay danh hiệu, còn là ký ức về cuộc đối đầu khiến hàng triệu người yêu bóng đá trên khắp thế giới say mê suốt hơn 20 năm.