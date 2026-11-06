Cờ vua phát triển mạnh trong trường học

Trên 1.700 VĐV tham gia tranh tài tại giải Cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng 2026

Đây là một giải đấu cấp tỉnh có số VĐV tham gia đông nhất từ trước đến nay, chứng tỏ sức hút mãnh liệt của môn thể thao trí tuệ này trong học đường Lâm Đồng.

Chọn lựa VĐV cho đội tuyển trường

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, là một ngôi trường có phong trào thể thao học đường rất mạnh, đặc biệt là môn cờ vua. Theo thầy giáo Phan Văn Thanh Tâm - giáo viên Giáo dục thể chất Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, trường có các câu lạc bộ (CLB) với các giáo viên môn Giáo dục thể chất phụ trách, chịu trách nhiệm bồi dưỡng và tổ chức các hoạt động thường xuyên trong năm học cho học sinh với các môn bóng đá, cầu lông, bơi, pickleball và cờ vua.

Theo thầy Tâm, riêng môn cờ vua, có rất đông học sinh trong trường tham gia CLB cờ vua. Nhiều năm nay, không ít học sinh của trường từng lọt vào đội tuyển trẻ cấp tỉnh, từng tham gia tranh tài các giải trẻ học sinh quốc gia và từng giành nhiều huy chương (HC) trong đó có cả HC Vàng. Tại giải Cờ vua học sinh tỉnh 2026, Đội tuyển Cờ vua Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm có 48 thành viên, giành được 10 HC Vàng, 10 HC Bạc và 15 HC Đồng.

Một ngôi trường khác cũng có phong trào cờ vua mạnh trong tỉnh là Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy. Theo thầy giáo Nguyễn Văn Mân - Tổ trưởng Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng của Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, trường có phong trào thể thao học đường rất mạnh với các môn bóng bàn, cầu lông, bơi lội và cờ vua. “Hằng năm, trường thường xuyên tổ chức các giải đấu cấp trường cho học sinh các khối lớp tham dự. Như năm nay, trong hai ngày 7 - 8/11, chúng tôi tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, trong đó có giải bóng bàn, bóng chuyền hơi nữ, bóng rổ nam và cờ vua”, ông Mân cho biết.

Trao giải cho các VĐV tại giải Cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng 2026

Đội tuyển Cờ vua của Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo năm nay chỉ 7 thành viên tham dự giải Cờ vua học sinh tỉnh tổ chức tại Đà Lạt nhưng đã giành được 2 HC Vàng, 2 HC Bạc và 3 HC Đồng.

Để cờ vua học đường tiếp tục phát triển

Cờ vua được coi là một môn thể thao trí tuệ, đòi hỏi người chơi có tư duy logic, khả năng tập trung, sự kiên nhẫn. Giải Cờ vua học sinh được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thường niên những năm gần đây nhằm duy trì và thúc đẩy phong trào cờ vua trong tỉnh phát triển. Giải đấu cũng được coi là sân chơi để các học sinh yêu thích cờ vua trong tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi, rèn luyện. Thông qua giải tỉnh chọn lựa được các VĐV thi đấu xuất sắc tham gia bồi dưỡng chuẩn bị cho các giải đấu trong nước. Theo Đại kiện tướng quốc tế Cao Sang - Huấn luyện viên trưởng bộ môn cờ vua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng, dù đây là một giải phong trào nhưng có chất lượng chuyên môn tốt.

Đoàn VĐV của Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, phường Phú Thuỷ tại giải cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng 2026

Còn theo ông Hồ Văn Chương, Phụ trách Phòng Thể thao quần chúng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng, phong trào cờ vua học đường những năm gần đây đã có bước phát triển rất mạnh tại Lâm Đồng. Điển hình như giải cấp tỉnh năm nay, đã có trên 1.700 học sinh tham gia tranh tài. Cùng với đó, không chỉ có học sinh các trường ở vùng đô thị, mà có rất nhiều đoàn từ các trường vùng sâu, vùng xa cũng có mặt. “Trung tâm phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức tốt giải đấu này trong những năm đến nhằm tạo sân chơi cho học sinh, tiếp tục phát triển phong trào cờ vua học đường trong tỉnh”, ông Chương cho biết.