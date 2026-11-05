Vì sao 6 vòng V.League có 20 thẻ đỏ?

Ba thẻ đỏ trong cùng một trận đấu, HLV trưởng bị truất quyền chỉ đạo, thậm chí cầu thủ dự bị cũng bị đuổi khỏi sân khi chưa thi đấu phút nào. Những tình huống này cho thấy thẻ đỏ tại V.League không chỉ xuất phát từ các pha phạm lỗi trên sân, mà còn đến từ hành vi phản ứng trọng tài và vi phạm kỷ luật của thành viên các CLB.

Thẻ đỏ tăng vọt

Theo thống kê của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), sau 6 vòng đầu V.League 2026/27, giải đấu ghi nhận 20 thẻ đỏ, trung bình 0,48 thẻ/trận. Bên cạnh đó, 156 thẻ vàng được rút ra, tương đương 3,71 thẻ/trận. Mùa trước, cũng sau 6 vòng, V.League chỉ có 6 thẻ đỏ.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ 20 là tổng số thẻ đỏ trong thống kê chuyên môn, bao gồm cả cầu thủ, HLV, cán bộ chuyên môn và quan chức CLB. Trên thực tế, "chỉ có" 15 cầu thủ bị truất quyền thi đấu sau 6 vòng. Dù vậy, thống kê này vẫn vượt xa cột mốc 12 cầu thủ bị truất quyền thi đấu của mùa giải 2019 và là cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Vòng 5 là điểm nóng với 4 thẻ đỏ, trong đó riêng trận Thể Công - Viettel hòa Bắc Ninh 2-2 có tới 3 chiếc thẻ đỏ được rút ra. Tiền vệ Mai Xuân Quyết nhận thẻ đỏ ở phút 90, sau đó cán bộ phân tích kỹ thuật Nguyễn Văn Phong và HLV trưởng Paulo Foiani lần lượt bị truất quyền làm nhiệm vụ ở phút 90+6 và 90+11.

Tình trạng phản ứng trọng tài cũng xuất hiện ở những đội bóng khác. HLV Harry Kewell của Hà Nội bị truất quyền chỉ đạo sau trận thua SHB Đà Nẵng 0-1 tại vòng 5, trong khi Phó trưởng đoàn CLB Công an Hà Nội Lê Xuân Hải nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ trận thua Hà Nội 1-2 ở vòng 4.

VAR ngày càng can thiệp sâu rộng vào diễn biến các trận đấu. Ảnh: Minh Chiến.

Riêng CLB Công an Hà Nội có 3 trường hợp gồm Đoàn Văn Hậu, Lê Xuân Hải và Adou Minh, nhưng xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau. Văn Hậu bị đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR vì pha vào bóng nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân ở vòng 2.

Trường hợp Adou Minh ở vòng 6 còn hy hữu hơn. Trung vệ này đang khởi động ngoài đường biên trong trận gặp SLNA thì bất ngờ chạy vào sân, đá bóng đi để ngăn Joseph Onoja thực hiện quả phạt nhanh. Trọng tài Mai Xuân Hùng lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp ở phút 87 dù Adou Minh chưa thi đấu phút nào.

Những tình huống này cho thấy thẻ đỏ tại V.League có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm cả phản ứng trọng tài và vi phạm kỷ luật của thành viên CLB. Vì vậy, không thể đánh đồng toàn bộ số liệu với tình trạng cầu thủ chơi bóng thô bạo.

Nguyên nhân thẻ đỏ tăng vọt

Số lượng thẻ đỏ tăng đột biến đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những lý do liên quan tới kỹ thuật trọng tài và công tác tổ chức trận đấu.

Về khâu trọng tài, công nghệ VAR tác động ngày càng sâu rộng đang góp phần giúp trọng tài phát hiện, đánh giá chính xác hơn những pha bóng nguy hiểm, rất nhiều quyết định quan trọng của trọng tài, bao gồm cả thẻ phạt, đang được đưa ra sau các can thiệp của trợ lý trọng tài video.

Bên cạnh đó, V.League 2026/27 chứng kiến hàng loạt luật mới được áp dụng như hạn chế thời gian ném biên, thời gian thay người, thời gian chăm sóc y tế... Người hâm mộ hẳn còn nhớ hàng loạt điều luật này thậm chí từng khiến các đội tuyển ở World Cup 2026 phải bất ngờ. Chúng cũng có điểm chung là củng cố quyền lực của trọng tài, chống câu giờ, siết chặt kỷ luật trên sân. Sự xuất hiện đồng loạt của chúng ở cấp CLB cũng đang tác động tới bóng đá Việt Nam.

Chiều ngược lại, luật mới cũng quy định chỉ đội trưởng được tiếp cận trọng tài để trao đổi về các quyết định trên sân. Những cầu thủ khác cố tình gây áp lực có thể nhận thẻ vàng. Các thay đổi ấy cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng thẻ đỏ.

Một nguyên nhân khác là áp lực thành tích. Dễ nhận ra các đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất thường thuộc nhóm đầu hoặc nhóm cuối bảng xếp hạng. Đó là đội đầu bảng Nam Định (2 thẻ đỏ), đội đứng thứ ba Công an Hà Nội (3 thẻ đỏ). Tương tự, Bắc Ninh (4 thẻ đỏ), Thể Công - Viettel và Đồng Nai (cùng 2 thẻ đỏ) đều thuộc nhóm cuối bảng. Áp lực của cuộc đua vô địch và trụ hạng vì thế có lẽ cũng tạo ra những căng thẳng, là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới các thẻ đỏ.

Doãn Ngọc Tân phải nghỉ thi đấu 3-4 tuần sau chấn thương ở trận gặp CLB Công an Hà Nội, khiến tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của tiền vệ này tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Không thể đánh đổi Fair play để giành chiến thắng

Số thẻ đỏ tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến kết quả từng trận đấu mà còn đặt ra vấn đề về an toàn cầu thủ và hình ảnh giải đấu. Một pha vào bóng nguy hiểm có thể khiến đối phương phải nghỉ thi đấu dài ngày, trong khi án treo giò khiến đội bóng mất nhân sự quan trọng ở những vòng tiếp theo, đội tuyển Việt Nam cũng có nguy cơ mất các nhân tố quan trọng.

Trường hợp Doãn Ngọc Tân chấn thương sau pha phạm lỗi của Văn Hậu là ví dụ điển hình. Một vụ việc nhưng đã khiến đội tuyển mất tới hai trụ cột. Văn Hậu nhận án treo giò, trong khi Ngọc Tân phải nghỉ thi đấu 3-4 tuần và lỡ FIFA ASEAN Cup 2026 cùng tuyển Việt Nam.

Nhìn nhận về hiện tượng này, chuyên gia Đoàn Minh Xương, cựu HLV U20 Việt Nam, cho rằng các đội bóng phải tăng cường giáo dục cầu thủ về tinh thần Fair play, thay vì chỉ đặt nặng mục tiêu thành tích.

"Thi đấu với mục tiêu giành chiến thắng nhưng không phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Nếu hiện tượng phạm lỗi này tiếp diễn sẽ làm xấu đi hình ảnh của V.League và thậm chí gây chấn thương cho đồng nghiệp", ông Xương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bàn về tác động của VAR đối với số lượng thẻ phạt, ông Xương nhận định: "Việc áp dụng công nghệ VAR vào giải đấu có góp phần làm gia tăng số lượng thẻ phạt. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi khi áp dụng công nghệ là sự phối hợp của lực lượng trọng tài phải thực sự nghiêm khắc để bảo vệ cầu thủ và xây dựng hình ảnh giải đấu".

Về trách nhiệm chấn chỉnh tình trạng này, ông Xương nhấn mạnh: "Ban tổ chức và Ban trọng tài phải thực sự nghiêm khắc đối với các hành vi phạm lỗi, đặc biệt là những hành vi thuộc về phạm trù đạo đức như cố ý triệt hạ đối thủ, đồng thời phải tăng nặng án phạt. Các câu lạc bộ bắt buộc phải tăng cường trách nhiệm giáo dục cầu thủ".