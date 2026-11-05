Xem lại 10 bàn thắng đẹp nhất của Ronaldo cho ĐT Bồ Đào Nha

Video 10 bàn thắng đẹp nhất của Ronaldo cho Bồ Đào Nha (nguồn: UEFA)

Sau hơn hai thập kỷ khoác áo Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo chính thức thông báo quyết định giã từ đội tuyển quốc gia qua video xúc động đăng trên mạng xã hội ngày 5/11.

Ở tuổi 41, CR7 khép lại hành trình bắt đầu từ tháng 8/2003, với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, giữ hai kỷ lục thế giới ở cấp độ đội tuyển nam.

Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đoạt chức vô địch EURO 2016 - Ảnh: UEFA

Nhân sự kiện này, cùng VietNamNet nhìn lại 10 pha lập công đẹp mắt của Ronaldo cho Selecao châu Âu. Trong số đo, nổi bật là cú đánh gót điệu nghệ vào lưới Hungary tại EURO 2016, pha bật cao đánh đầu trước Xứ Wales ở bán kết, cùng cú đánh đầu quyết định loại CH Czech tại EURO 2012.

Người hâm mộ còn nhớ cú đúp trước Hà Lan tại EURO 2012, cú hat-trick vào lưới Thụy Điển năm 2013 và ba bàn thắng trước Thụy Sĩ tại Nations League 2019.

Khép lại những khoảnh khắc tiêu biểu là cú đánh đầu ngược dòng trước CH Ireland năm 2021.

Video Ronaldo tuyên bố giã từ ĐT Bồ Đào Nha (nguồn: FBNV)