Ronaldo chia tay đội tuyển: Vĩ đại nhưng vẫn còn những tranh cãi

Anh rời đi với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia. Nhưng đằng sau những con số phi thường ấy, cuộc chia tay của Ronaldo còn để lại một câu hỏi gây tranh luận: Liệu sự vĩ đại của một huyền thoại có đồng nghĩa với việc anh luôn là lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển ở mọi thời điểm?

Theo Reuters, Ronaldo kết thúc sự nghiệp quốc tế với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng. Anh cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, giành hai danh hiệu UEFA Nations League vào năm 2019 và 2025. Đó là những cột mốc đưa đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào giai đoạn thành công nhất lịch sử. Sky Sports cũng nhận định đây là thời kỳ rực rỡ nhất của bóng đá nước này, với Ronaldo là nhân vật trung tâm trong phần lớn hành trình.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là có hai câu hỏi về di sản của Ronaldo: Khi ở đỉnh cao, anh đã giúp Bồ Đào Nha vươn tới giới hạn cao nhất hay chưa? Và trong những năm cuối, sự hiện diện của anh có khiến đội tuyển gặp khó khăn trong việc phát huy hết tiềm năng?

Cristiano Ronaldo đã chính thức khép lại hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Ảnh: Reuters

Đó không phải những câu hỏi nhằm phủ nhận đóng góp của Ronaldo. Ngược lại, chúng cho thấy tầm ảnh hưởng quá lớn của một cầu thủ đã gắn bó với đội tuyển hơn hai thập kỷ. Khi Ronaldo còn ở đỉnh cao, Bồ Đào Nha có một ngôi sao đủ khả năng định đoạt trận đấu. Nhưng khi tuổi tác bắt đầu tác động đến phong độ và khả năng vận động, đội tuyển phải đối diện với bài toán làm thế nào để chuyển giao vai trò của biểu tượng lớn nhất mà không làm ảnh hưởng đến tập thể.

EURO 2024 là một trong những giải đấu cho thấy rõ cuộc tranh luận ấy. Ronaldo không ghi bàn dù được trao nhiều cơ hội, còn Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Pháp trên chấm luân lưu. Những lời chỉ trích xuất hiện, đặc biệt xoay quanh việc đội tuyển vẫn đặt quá nhiều kỳ vọng vào một tiền đạo đã bước sang tuổi 39. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng việc Ronaldo tiếp tục được lựa chọn không chỉ xuất phát từ danh tiếng. Anh vẫn là đội trưởng, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ và là người nắm giữ những kỷ lục khó thay thế.

Chương cuối sự nghiệp quốc tế của Ronaldo càng trở nên nhiều tranh cãi khi xuất hiện bất đồng với HLV Jorge Jesus. Reuters cho rằng quyết định chia tay đội tuyển được công bố sau những căng thẳng liên quan đến vai trò của Ronaldo trong đội hình. Việc anh rời đợt tập trung trước đó khiến cuộc chia tay không diễn ra trong khung cảnh trọn vẹn như người hâm mộ mong đợi. Một cầu thủ sở hữu 146 bàn thắng cho đội tuyển lại khép lại hành trình bằng thông báo trên mạng xã hội, thay vì một buổi chia tay trên sân vận động.

Dẫu vậy, không thể dùng những tranh luận ở chặng cuối để đánh giá toàn bộ sự nghiệp của Ronaldo. Anh từng bật khóc khi Bồ Đào Nha thất bại trước Hy Lạp ở chung kết EURO 2004, rồi trở thành đội trưởng đưa chính đội tuyển ấy lên ngôi vô địch châu Âu năm 2016. Ronaldo ghi bàn tại sáu kỳ World Cup, sáu kỳ EURO và duy trì khát vọng thi đấu ở cấp độ cao nhất trong suốt hơn hai thập kỷ. Anh không thể vô địch World Cup, nhưng điều đó không xóa đi những gì đã làm được cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo cũng không phải người duy nhất phải đối diện với câu hỏi về thời điểm chia tay. Mọi huyền thoại đều có lúc phải nhường chỗ cho thế hệ tiếp theo. Điều khó khăn nhất đôi khi không phải là đạt đến đỉnh cao, mà là chấp nhận thời điểm vai trò của mình cần thay đổi.

Ronaldo đã trao lại chiếc áo số 7 sau 23 năm. Anh có thể không rời đi trong một cái kết hoàn hảo, nhưng lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha sẽ không thể kể lại nếu thiếu tên anh. Một huyền thoại có thể để lại những tranh luận, nhưng 234 trận đấu, 146 bàn thắng và những danh hiệu cùng đội tuyển là di sản không ai có thể phủ nhận.