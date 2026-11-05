Ronaldo giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế với đội tuyển Bồ Đào Nha

Lời chia tay…

Trong thông điệp phát đi, Ronaldo chia sẻ quyết định giã từ không hề dễ dàng và được đưa ra bằng cả trái tim: “Gửi người dân Bồ Đào Nha, hôm nay đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia. Tôi chưa bao giờ nghĩ chiếc áo đó chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng trong 23 năm, tôi có vinh dự và trách nhiệm khoác lên, bảo vệ và mang theo đến các sân vận động trên khắp thế giới. Giờ là lúc trao lại cho thế hệ tương lai”.

Hành trình khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha của anh bắt đầu từ tháng 8.2003 khi mới 18 tuổi trong trận gặp Kazakhstan và đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.

“Khi nhìn lại tất cả những gì đã trải qua cùng đội tuyển quốc gia, tôi không chỉ nhìn thấy những trận đấu, bàn thắng, kỉ lục hay danh hiệu. Tôi nhìn thấy những con người. Tôi nhìn thấy những người Bồ Đào Nha sống xa quê hương, những người trong suốt 90 phút đã cảm thấy mình được gần nhà hơn một chút.

Tôi nhìn thấy hàng triệu người Bồ Đào Nha mà tôi chưa từng gặp mặt, nhưng họ đã trở thành một phần trong cuộc đời tôi. Bởi sau tất cả, bóng đá lớn lao hơn rất nhiều so với một trò chơi. Bóng đá là câu chuyện về con người”, Ronaldo chia sẻ.

Dù trải qua những đêm chiến thắng tuyệt vời hay những thất bại đau lòng, anh khẳng định chưa bao giờ bỏ cuộc hay ngừng tự hào khi đại diện cho đất nước.

Ronaldo cũng gửi lời tri ân đến gia đình, các đồng đội, HLV, đội ngũ y tế, bác sĩ và nhân viên hậu cần, đồng thời bày tỏ niềm tin thế hệ cầu thủ trẻ tiếp theo sẽ tiếp tục đưa Bồ Đào Nha vươn tới những giới hạn mới.

Tượng đài vĩ đại cùng những kỉ lục vô tiền khoáng hậu

Trải qua 23 năm cống hiến, Ronaldo đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất với 234 trận, 18.604 phút thi đấu và ghi nhiều bàn thắng nhất với 146 bàn cùng 45 đường kiến tạo.

Đỉnh cao sự nghiệp quốc tế của anh là chức vô địch EURO 2016 lịch sử, cùng hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các mùa giải 2018/19 và 2024/25.

Bên cạnh đó, siêu sao sinh năm 1985 còn thiết lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử tham dự 6 kì EURO và 6 kì World Cup.

Dù chặng cuối sự nghiệp quốc tế vướng phải lùm xùm mâu thuẫn với HLV trưởng Jorge Jesus trong đợt tập trung gần nhất, di sản và vị thế của Ronaldo trong lịch sử “Selecao châu Âu” vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Khép lại một chương lịch sử và tập trung cho chặng đường cuối tại CLB

Quyết định của Ronaldo diễn ra hơn hai tháng sau khi Lionel Messi từ giã đội tuyển Argentina. Như vậy, cả hai siêu sao vĩ đại nhất bóng đá đương đại đều sẽ chỉ còn thi đấu trong màu áo CLB và cùng hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Hiện tại, Ronaldo đạt 985 bàn, còn Messi đạt 937 bàn.

Khép lại sự nghiệp quốc tế ở tuổi 41, Ronaldo khẳng định anh rời đội tuyển với tư thế ngẩng cao đầu và sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ cho Bồ Đào Nha với tư cách một người hâm mộ.

“Tôi đã dành cả cuộc đời để nỗ lực trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Hôm nay, tôi nhận ra chiến thắng lớn nhất là xứng đáng được đại diện cho đất nước hay nhất thế giới. Cảm ơn 23 năm qua, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi và cho phép tôi sống với giấc mơ bắt đầu từ khi còn là một cậu bé ở Madeira. Bồ Đào Nha sẽ mãi ở trong tôi. Hẹn gặp lại!”, Ronaldo khép lại thông điệp chia tay.