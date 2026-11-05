HLV tuyển Thái Lan bị đe dọa

Không chỉ nhắm vào vị chiến lược gia 45 tuổi, người này còn tuyên bố sẽ chờ ông tại các khách sạn. Những tin nhắn có nội dung đe dọa tính mạng được HLV Hudson công khai trên Instagram cá nhân ngày 3/11, khiến dư luận bóng đá Thái Lan đặc biệt lo ngại.

Theo tờ Thairath, sự việc bắt nguồn từ quyết định không triệu tập tiền vệ Benjamin Davis, cầu thủ đang có phong độ tốt trong màu áo Uthai Thani.

Người gửi tin nhắn ban đầu cáo buộc HLV trưởng tuyển Thái Lan nói dối, yêu cầu ông giải thích về sự vắng mặt của ngôi sao 25 tuổi, trước khi chuyển sang những lời đe dọa nghiêm trọng.

HLV Anthony Hudson tiếp tục chịu sức ép từ một bộ phận CĐV Thái Lan sau những quyết định nhân sự gây tranh cãi. Ảnh: ASEAN United FC.

Trong danh sách 23 cầu thủ dự King's Cup lần thứ 52, được công bố hôm 3/11, HLV Hudson cũng gạch tên tiền vệ Ekanit Panya, trong khi tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt giàu kinh nghiệm như Theerathon Bunmathan hay Supachok Sarachat.

Trước những tranh cãi về nhân sự, nhà cầm quân người Anh từng giải thích rằng việc lựa chọn cầu thủ gặp khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc, cùng với việc một số CLB không muốn nhả quân. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ sự hài lòng với lực lượng hiện có.

Tiền vệ Benjamin Davis bị gạch tên khỏi đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup 2026. Ảnh: FAT.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu HLV Hudson trở thành mục tiêu của những lời đe dọa. Sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup hồi tháng 8, ông liên tục nhận những tin nhắn xúc phạm, thậm chí có người tuyên bố sẽ lái xe đâm hoặc hành hung nếu ông không từ chức.

Sức ép tiếp tục gia tăng khi đội bóng xứ chùa Vàng thua Indonesia trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup vào tháng 10, khiến một bộ phận người hâm mộ phản ứng gay gắt với chiến lược gia người Anh.

Trước tình trạng đó, hậu vệ Nicholas Mickelson từng lên tiếng bảo vệ ông thầy trong cuộc phỏng vấn ngày 25/10: “Sau cùng, tất cả chúng ta đều là con người và bóng đá chỉ là một môn thể thao. Tôi không nghĩ bất kỳ ai đáng phải nhận những lời đe dọa như vậy”.

Bất chấp những sức ép kéo dài, HLV Hudson vẫn tiếp tục công việc và được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng đến tháng 2/2028.

King’s Cup 2026 diễn ra trong tháng 11 với sự góp mặt của 4 đội tuyển Thái Lan, Brunei, Oman và Tajikistan. Đội chủ nhà sẽ gặp Brunei ở bán kết ngày 14/11. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ tranh chức vô địch với đội thắng trong cặp Oman - Tajikistan vào ngày 17/11.