Sun PhuQuoc Airways xin lỗi

Sun PhuQuoc Airways cho biết sẽ rà soát cách giao tiếp trong những tình huống nhạy cảm và bổ sung hướng dẫn cho đội ngũ tiếp viên. Ảnh: SPA.

Sun PhuQuoc Airways vừa gửi lời xin lỗi hành khách sau khi nhận được nhiều phản ánh về cách tiếp viên nhắc nhở giữ gìn vệ sinh chung trong buồng vệ sinh trên các chuyến bay.

Theo hãng, những ngày qua, một số hành khách đã phản ánh về cách thức tiếp viên nhắc nhở khi sử dụng nhà vệ sinh. Hãng thừa nhận cách giao tiếp này khiến một số người cảm thấy khó xử và chưa được tôn trọng.

Sun PhuQuoc Airways cho biết mong muốn của đội ngũ tiếp viên là giữ không gian chung luôn sạch sẽ, đảm bảo trải nghiệm cho tất cả hành khách. Tuy nhiên, với những tình huống nhạy cảm, việc nhắc nhở cần được thực hiện một cách tế nhị và kín đáo. Đây cũng là điều hãng nhìn nhận chưa làm được trọn vẹn.

Để khắc phục, hãng cho biết đang làm việc với các tổ bay liên quan nhằm xem xét từng trường hợp, đồng thời rà soát cách giao tiếp trong những tình huống nhạy cảm và bổ sung hướng dẫn cho đội ngũ tiếp viên.

Bên cạnh đó, hãng dự kiến bổ sung các biển chỉ dẫn thân thiện trong buồng vệ sinh, giúp hành khách thuận tiện thực hiện các quy định giữ gìn vệ sinh chung mà không cần tiếp viên phải nhắc nhở trực tiếp.

Sun PhuQuoc Airways gửi lời cảm ơn những phản hồi từ hành khách, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ trên các chuyến bay.

Trước đó, trên mạng xã hội, nhiều hành khách phản ánh việc bị tiếp viên nhắc nhở về cách sử dụng nhà vệ sinh trên các chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways. Một số ý kiến cho rằng cách nhắc nhở trực tiếp trong không gian riêng tư khiến họ cảm thấy không thoải mái, thậm chí khó xử.

Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên từ ngày 1/11/2025. Sau một năm hoạt động, hãng cho biết đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, phục vụ hơn 4 triệu lượt hành khách trên mạng lưới 29 đường bay, gồm 13 đường bay nội địa và 16 đường bay quốc tế. Quy mô đội tàu bay của hãng đạt 22 chiếc, trong đó có 2 máy bay thân rộng Airbus A330.