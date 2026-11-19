Theo Boston.com, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h40 sáng 1/11 tại khu vực Savin Hill, thuộc khu Dorchester, thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ).

Cảnh sát Boston cho biết họ nhận được tin báo về một người đàn ông mang theo dao xuất hiện tại một căn hộ trên đường Dorchester Avenue. Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ sống tại đây kể rằng một người đàn ông lạ đã đột nhập vào nhà thông qua cửa sau, được cho là không khóa.

Khi vào bên trong, người này bất ngờ tiến đến giường ngủ và trèo lên nằm cạnh những người phụ nữ đang ngủ. Theo thông tin được NBC Boston đăng tải sau đó, trong nhà có hai chị em. Một người đã tìm cách đẩy người đàn ông ra, trong khi người còn lại hoảng hốt hét lớn khi bị đối tượng vòng tay và chân ôm lấy.

Cảnh sát Boston công bố hình ảnh người đàn ông bị cáo buộc tự ý đột nhập vào một căn hộ ở Dorchester và trèo lên giường nằm cạnh một phụ nữ không quen biết. Nguồn ảnh: Boston Police Department /

Tiếng hét khiến người đàn ông rời khỏi giường và nhanh chóng bỏ đi qua cửa sau. Người phụ nữ sau đó đã kịp chụp ảnh người này để cung cấp cho cảnh sát phục vụ công tác điều tra.

Theo lời kể của nạn nhân, người đàn ông có biểu hiện giống như đang say rượu. Đáng chú ý, người này còn mang theo một con dao được kẹp ở quần. Tuy nhiên, đối tượng không rút dao ra hay sử dụng nó để đe dọa những người trong nhà.

Cảnh sát mô tả nghi phạm mặc áo sơ mi trắng kiểu áo đầu bếp, quần dài màu đen và không đi giày. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một chiếc áo nỉ màu xám cùng mũ đen ở hiên sau căn nhà. Những món đồ này được cho là không thuộc về bất kỳ ai sống trong căn hộ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm quanh khu vực nhưng không phát hiện người đàn ông nói trên. Cơ quan chức năng sau đó công bố hình ảnh nghi phạm, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu nhận ra người này hoặc biết điều gì liên quan đến vụ việc.

Vụ việc khiến người dân khu vực không khỏi lo ngại về vấn đề an ninh, đặc biệt là nguy cơ người lạ tự ý đột nhập vào nhà dân giữa đêm khuya.