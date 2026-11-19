Ngày 12/11, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dệt may Việt Bắc về hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Dệt may Việt Bắc (địa chỉ tại lô F2 và F3, Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, xã Rạng Đông) có hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông.

Công ty TNHH Dệt may Việt Bắc, tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Ninh Bình), bị xử phạt 350 triệu đồng vì xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm e, khoản 5, Điều 15 Nghị định số 45/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Ninh Bình quyết định xử phạt doanh nghiệp số tiền 350 triệu đồng. Quyết định không ghi nhận tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ; đồng thời không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Trước đó, ngày 7/11, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp. Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cùng ý kiến của Sở Tư pháp, quyết định xử phạt được ban hành.

Theo quyết định, Công ty TNHH Dệt may Việt Bắc phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước khu vực V trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Đồng thời, cứ mỗi ngày chậm nộp, doanh nghiệp phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thực hiện quyết định; các cơ quan liên quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ.