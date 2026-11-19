Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh tượng gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Trong clip, một nhóm khoảng 10 thanh niên điều khiển xe mô tô chạy dàn hàng ngang, phóng với tốc độ cao, có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép trên tuyến Đại lộ Độc Lập (khu vực Khu công nghiệp Sóng Thần). Thời điểm đua xe sau đó được xác định là vào khoảng 2h rạng sáng 18/11.

Nhóm đối tượng đua xe tại đồn Công an

Xác định hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nguy hiểm, Công an phường Dĩ An lập tức triển khai lực lượng xác minh địa điểm, khoanh vùng và truy tìm các đối tượng. Đến 16h ngày 18/11, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và mời làm việc 5 thanh thiếu niên có liên quan, gồm: Đinh Thế Anh (SN 2004), Vũ Công Danh (SN 2005), Lê Viết Lương (SN 2007), Nguyễn Hoàng Tôn Thành (SN 2007) và Nguyễn Phạm Gia Bảo (SN 2008).

Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ 3 xe mô tô là phương tiện các đối tượng sử dụng, gồm: 2 xe Honda Air Blade mang biển kiểm soát 61CA-091.08, 60AA-477.27 và 1 xe Honda Vario chưa rõ biển số. Hiện Công an phường Dĩ An đang tiếp tục lập hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của từng cá nhân, đồng thời mở rộng truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, hầu hết các đối tượng bị triệu tập đều đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên, còn rất trẻ. Từ vụ việc trên, Công an phường Dĩ An phát đi cảnh báo mạnh mẽ, khuyến cáo giới trẻ tuyệt đối không tụ tập, tổ chức hay tham gia đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an nhấn mạnh, những màn "thể hiện" nhất thời này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và người đi đường, mà còn phải đối mặt với chế tài xử lý rất nghiêm khắc. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, để lại vết trượt dài và ảnh hưởng nặng nề đến tương lai.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, Công an phường Dĩ An đề nghị các bậc phụ huynh cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc quan tâm, quản lý giờ giấc và giáo dục con em. Gia đình cần thường xuyên nhắc nhở ý thức chấp hành luật giao thông, kịp thời phát hiện và ngăn chặn để các em không bị bạn bè xấu lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.