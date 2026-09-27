Sức trẻ nơi thôn mới

Trưởng thôn Trung Lập Hoàng Thị Từ (đứng bên phải) cùng cán bộ thôn hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng số.

Tại thôn Trung Lập (xã Xuân Lập), sau khi hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, địa phương đã tin tưởng, phân công những cán bộ trẻ có trình độ, kinh nghiệm đảm nhận các vị trí quan trọng ở thôn. Trong số đó, chị Hoàng Thị Từ (SN 1991), tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, được giao nhiệm vụ phó bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Sau khi sáp nhập 3 thôn: Trung Lập 1, Trung Lập 2, Trung Lập 3, thôn Trung Lập có 675 hộ, địa bàn khá lớn, công việc nhiều. Với chị Từ, đảm nhận cùng lúc công tác Đảng và công việc của thôn vừa là trách nhiệm, vừa là thử thách. Phát huy sức trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị Từ cùng tập thể cán bộ thôn chủ động đổi mới cách làm, cách tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đưa các tiện ích số đến gần người dân. Từ tháng 7 đến nay, chị cùng tập thể cán bộ thôn đã hỗ trợ người dân tích hợp thông tin BHYT, giấy phép lái xe, các giấy tờ, chứng từ số. Chị cùng chi ủy chỉ đạo chi đoàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động hè năm 2026 sôi nổi, hiệu quả. Khi thiên tai xảy ra, chị cùng ban công tác mặt trận, tổ an ninh, trật tự và các lực lượng ở cơ sở kịp thời hỗ trợ người dân vận chuyển lúa, vật nuôi, cấp nước sạch cho các hộ bị ngập, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Chị Hoàng Thị Từ chia sẻ: “Tôi xác định, uy tín không đến từ chức danh mà được tạo dựng bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc. Muốn làm tốt thì trước hết phải gần dân, lắng nghe dân, chuyển tải các chủ trương, quy định mới theo cách dễ hiểu, sát thực tế. Tôi luôn chủ động bám địa bàn, cập nhật các chủ trương, chính sách, tranh thủ ý kiến của những đảng viên có kinh nghiệm, người có uy tín và phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Không riêng Trung Lập, việc bố trí cán bộ trẻ tham gia công tác ở khu dân cư đang được nhiều địa phương quan tâm sau sáp nhập thôn. Tại thôn Bà Triệu, xã Triệu Sơn, anh Bùi Kim Nam (SN 1996), được phân công làm trưởng ban công tác mặt trận thôn sau khi thực hiện sáp nhập thôn.

Tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học, sau khi trở về địa phương lao động, anh Nam có điều kiện gần gũi với người dân và các hoạt động ở cơ sở. Đảm nhận nhiệm vụ trưởng ban công tác mặt trận, đồng thời tham gia tổ chuyển đổi số cộng đồng, anh luôn chủ động tìm hiểu công nghệ, thực hiện các video, hình ảnh tuyên truyền về hoạt động của thôn. Những chủ trương, chính sách mới cũng được anh tìm hiểu, cập nhật để tuyên truyền, giải thích cho người dân. Đồng thời, anh cùng cán bộ thôn hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số.

Anh Nam chia sẻ: “Là người trẻ, tôi thấy mình có lợi thế trong việc tiếp cận công nghệ và những cách làm mới. Vì vậy, tôi cố gắng tận dụng lợi thế đó để đổi mới công tác tuyên truyền ở thôn theo hướng sinh động, dễ tiếp cận hơn. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ, điều quan trọng vẫn là phải gần dân, hiểu dân và cùng tập thể cập nhật các chủ trương, chính sách, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư”.

Điểm chung ở những cán bộ trẻ này là họ không bước vào công việc ở thôn từ một vị trí hoàn toàn mới mẻ. Họ đã trưởng thành từ phong trào, từ đời sống cộng đồng và tiếp tục được địa phương tạo điều kiện để thử sức ở những vị trí có trách nhiệm cao hơn. Đây là một hướng đi đáng chú ý trong quá trình kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở sau sáp nhập.

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị. Không chỉ quy mô thôn, tổ dân phố thay đổi mà yêu cầu về phương thức quản lý, điều hành và đội ngũ cán bộ cũng có những thay đổi tương ứng.

Tại xã Xuân Lập, sau sắp xếp, xã giảm từ 36 thôn xuống còn 17 thôn. Cùng với kiện toàn tổ chức, xã xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ thôn phải được thực hiện theo hướng có tính kế thừa, từng bước tìm kiếm, lựa chọn lớp cán bộ trẻ có năng lực, uy tín để bổ sung cho đội ngũ ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lập, Lê Văn Dũng cho biết: “Trong quá trình sắp xếp, xã ưu tiên những người trẻ có trình độ, thành thạo công nghệ, nhiệt huyết và trách nhiệm. Đồng thời, sắp xếp cán bộ thôn phải bảo đảm tính kế thừa, tạo điều kiện để cán bộ trẻ phối hợp, học hỏi kinh nghiệm từ những người đã có thời gian gắn bó với cơ sở. Qua đó, giúp cán bộ trẻ có thêm điều kiện rèn luyện, phát huy năng lực, từng bước trưởng thành và đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc ở cơ sở”.

Việc trao cơ hội cho người trẻ đang mở thêm nguồn lực mới cho thôn sau sáp nhập. Khi sức trẻ được tiếp sức bằng kinh nghiệm và sự đồng thuận của Nhân dân, sẽ tạo thêm động lực để công việc ở cơ sở ngày càng gần dân, sát việc và hiệu quả hơn.