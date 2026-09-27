MB nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tăng trưởng mới

Hướng tới phục vụ 40 triệu khách hàng

Việc gia tăng quy mô vốn diễn ra trong bối cảnh MB đang mở rộng mạnh cả về quy mô hoạt động, nền tảng khách hàng và năng lực số. Theo kế hoạch năm 2026, MB hướng tới quy mô tổng tài sản khoảng 2,1 triệu tỷ đồng, phục vụ 40 triệu khách hàng và lợi nhuận trước thuế khoảng 40.000 tỷ đồng. Từ quy mô vốn đến tài sản, khách hàng và giá trị thương hiệu, MB đang từng bước củng cố nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn và năng lực tài chính vững chắc hơn.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).

Trao đổi với phóng viên, TS Tô Hoài Nam, Phó chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đánh giá: “Theo tôi, mốc hơn 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ trước hết cho thấy năng lực tích lũy, huy động nguồn lực và sức mạnh tài chính của MB đã bước sang một quy mô mới. Nhưng điều quan trọng hơn là vốn lớn tạo thêm “bộ đệm” an toàn, tăng khả năng hấp thụ rủi ro và tạo nền tảng để ngân hàng mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ, phát triển các sản phẩm tài chính mới trong khuôn khổ bảo đảm an toàn hệ thống.

Với ngành ngân hàng, đây là một tín hiệu tích cực bởi một hệ thống tài chính muốn đồng hành với nền kinh tế có quy mô ngày càng lớn thì chính các ngân hàng cũng phải nâng cao năng lực vốn và năng lực quản trị. Ngân hàng mạnh hơn về vốn thì khả năng phục vụ những nhu cầu vốn lớn, dài hạn và phức tạp của nền kinh tế cũng tốt hơn, với điều kiện tăng trưởng phải đi cùng chất lượng tài sản và quản trị rủi ro.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, tôi kỳ vọng là nguồn lực đó sẽ được chuyển hóa thành luồng vốn thực sự đi vào sản xuất, kinh doanh với chi phí hợp lý và thủ tục thuận lợi hơn. Cột mốc này còn thể hiện khá rõ những giá trị đã tạo nên bản sắc của MB: Kỷ luật, tổ chức tốt, quyết đoán, làm chủ công nghệ và dám đặt ra những mục tiêu lớn. Tôi cho rằng đó cũng là một cách thể hiện bản lĩnh của người lính trong mặt trận kinh tế, trong môi trường hiện đại”.

Thể hiện mong muốn đóng góp cho nền kinh tế, bà Vũ Thị Hải Phượng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị MB chia sẻ: “Tầm nhìn chiến lược của MB là trở thành "Doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu". Khi làm việc, chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện và tổ chức triển khai kinh doanh nền tảng với mong muốn tạo ra cho các doanh nghiệp cũng như khách hàng sự tiếp cận thị trường thuận tiện hơn. Đồng thời cung cấp nguồn vốn với chi phí tốt hơn và thuận tiện hơn.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).

Với vai trò của MB, khi xây dựng tầm nhìn chiến lược là "Doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu", sau 5 năm triển khai, chúng tôi nghĩ rằng mình cũng đã thành công trong định vị này. Quy mô khách hàng chúng tôi phục vụ là gần 40 triệu người; 90% số lượng khách hàng được phục vụ trên nền tảng số, 99% giao dịch thực hiện trên kênh số và 60% doanh thu đến từ kênh số. Như vậy, khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của khách hàng cũng như của nền kinh tế đã nhanh hơn, thuận tiện hơn và chi phí thấp hơn. MB đã đóng góp được cho sự phát triển của kinh tế đất nước cũng như của khách hàng. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, MB tiếp tục trở thành một động lực, một kiến tạo để góp phần thực hiện sứ mệnh tăng trưởng GDP từ 30-35% trên nền tảng số của quốc gia và MB cũng đóng góp vào mục tiêu đó”.

Tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế

Bà Vũ Thị Hải Phượng cho rằng: “Một doanh nghiệp lớn thì tạo ra giá trị cho bản thân doanh nghiệp. Nhưng nếu là một doanh nghiệp kiến tạo, doanh nghiệp đó phải tạo ra được những năng lực mang tính lợi thế cạnh tranh cho cả quốc gia. Ở đây, đối với MB, chúng tôi nhìn dưới các góc độ liên quan tới khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển tri thức liên quan tới công nghệ. Đấy là điều mà các doanh nghiệp hàng đầu khi cung cấp dịch vụ cần hướng tới”.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị MB cũng nhận định, khi các doanh nghiệp đã lớn, sự đóng góp cho quốc gia và xã hội tự thân phải nhiều hơn. Với MB, ngân hàng kỳ vọng dẫn dắt các dòng vốn, đặc biệt là nguồn vốn cho việc kiến tạo và tạo ra các doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).

Đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của MB trong thời gian tới, TS Tô Hoài Nam nhấn mạnh: “Tôi kỳ vọng MB dành một phần năng lực vốn mới để thiết kế mạnh hơn các chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đây là khu vực rất đông đảo, tạo nhiều việc làm nhưng lại thường khó tiếp cận tín dụng nhất.

Với thế mạnh công nghệ và cơ sở khách hàng rất lớn, MB có điều kiện đi nhanh hơn trong cho vay dựa trên dòng tiền, dữ liệu giao dịch, hóa đơn, hợp đồng và chuỗi cung ứng. Tôi cũng mong MB phát triển mạnh tín dụng chuỗi, kết nối doanh nghiệp lớn với các nhà cung cấp nhỏ và vừa. Đồng thời rút ngắn quy trình, giảm chi phí giao dịch, kéo dài kỳ hạn phù hợp với chu kỳ đầu tư của doanh nghiệp.

100.000 tỷ đồng là một cột mốc rất quan trọng. Và giá trị lớn hơn sẽ là khi sức mạnh vốn được chuyển hóa thành sức mạnh của hàng trăm nghìn doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp phát triển được nhờ nguồn vốn đó thì sự lớn mạnh của ngân hàng mới thực sự lan tỏa thành sự lớn mạnh của nền kinh tế”.