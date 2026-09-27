KOS giải trình 5 phiên giảm sàn, cập nhật diễn biến hoạt động kinh doanh

CTCP Kosy (HOSE: KOS) đã có văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) sau khi cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 21-25/9.

Về các yếu tố thị trường, Kosy cho biết trong thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường suy giảm, nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Theo Kosy, một số công ty chứng khoán cũng thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với cổ phiếu KOS, làm gia tăng áp lực bán trên thị trường, khiến giá cổ phiếu giảm và gây áp lực lên thanh khoản của cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, Kosy cho biết các hoạt động cốt lõi gồm đầu tư, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch. Doanh nghiệp cho biết không có biến động bất thường từ hoạt động nội tại ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Diễn biến thị giá cổ phiếu KOS (Ảnh: SSI).

Trên thị trường, KOS bắt đầu giảm từ phiên 16/9 và có 5 phiên liên tiếp giảm hết biên độ từ 21-25/9. Phiên 25/9, cổ phiếu đóng cửa tại 21.000 đồng/cổ phiếu, với hơn 18 triệu đơn vị dư bán giá sàn. Tính từ đầu năm, thị giá KOS giảm khoảng 46%.

Diễn biến này diễn ra cùng thời điểm nhiều công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp cổ phiếu KOS thuộc sở hữu của lãnh đạo Kosy và các bên liên quan.

Từ ngày 22-25/9, 5 công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp tổng cộng gần 3,8 triệu cổ phiếu KOS.

Trong đó, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Kosy bị thông báo bán giải chấp 521.200 cổ phiếu tại Chứng khoán KIS, Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PBSV) và Chứng khoán Nhất Việt.

CTCP Đầu tư Leo Regulus - tổ chức liên quan đến ông Cường bị thông báo bán giải chấp hơn 1,8 triệu cổ phiếu KOS tại 4 công ty chứng khoán.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Kosy bị thông báo bán giải chấp 441.600 cổ phiếu. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Tổng Giám đốc Kosy có 670.900 cổ phiếu bị thông báo bán giải chấp.

Ông Nguyễn Trung Kiên - em trai ông Cường có 353.600 cổ phiếu tại Chứng khoán Nhất Việt bị thông báo bán giải chấp.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 723 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với mức gần 7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, doanh thu tăng chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu bất động sản từ các dự án mở bán trong kỳ. Chi phí bán hàng gần 4 tỷ đồng, tăng 3,2 lần; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14,5% xuống 15,6 tỷ đồng.

Năm 2026, Kosy đặt mục tiêu doanh thu 1.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Kosy đã thực hiện khoảng 39% kế hoạch doanh thu và 12,5% mục tiêu lợi nhuận sau thuếcả năm.