FDI sản xuất dịch chuyển về phía Bắc, Viglacera (VGC) kỳ vọng tăng tốc từ quỹ đất khu công nghiệp

FDI sản xuất tập trung mạnh tại miền Bắc

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố báo cáo cập nhật về Tổng công ty Viglacera - CTCP (Viglacera, mã ck: VGC), trong đó nhận định doanh nghiệp có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong giai đoạn 2026 - 2028.

Viglacera hiện sở hữu 17 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.000ha, thu hút khoảng 20 tỷ USD vốn FDI từ hơn 450 nhà đầu tư. Quỹ đất của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại các trung tâm công nghiệp phía Bắc như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ và trải dọc trục Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo VPBankS, lợi thế về quỹ đất được đặt trong bối cảnh dòng vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất đang dịch chuyển mạnh về phía Bắc, đồng thời tập trung ngày càng nhiều vào các dự án công nghệ cao và có quy mô lớn.

Trong nửa đầu năm 2026, miền Bắc thu hút 8,63 tỷ USD vốn FDI sản xuất đăng ký mới, tương đương 80,5% tổng vốn của cả nước. Con số này cao hơn đáng kể so với 1,57 tỷ USD tại miền Nam và khoảng 520 triệu USD tại miền Trung.

Cơ cấu dòng vốn cũng cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các ngành có hàm lượng công nghệ cao. Nhóm máy tính, điện tử và sản phẩm quang học thu hút 7,03 tỷ USD, chiếm khoảng 66% tổng vốn FDI sản xuất mới, dù chỉ có 65 dự án.

Ba dự án lớn nhất trong kỳ có tổng vốn khoảng 6,36 tỷ USD, trong đó nổi bật là các dự án của Samsung tại Thái Nguyên. Tỉnh này dẫn đầu cả nước về giá trị vốn FDI sản xuất mới trong nửa đầu năm, với khoảng 5,77 tỷ USD qua 17 dự án. Trong khi đó, Bắc Ninh dẫn đầu về số lượng với 111 dự án. Đây đều là những địa bàn nằm trong hoặc gần hệ thống khu công nghiệp của Viglacera, qua đó tạo dư địa cho doanh nghiệp tiếp tục khai thác quỹ đất trong những năm tới.

Bàn giao đất khu công nghiệp tăng tốc

Kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2026 cho thấy mảng khu công nghiệp đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của Viglacera. Quý II/2026, doanh nghiệp đạt 4.462 tỷ đồng doanh thu, tăng 38,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ khu công nghiệp đạt 1.774 tỷ đồng, tăng 137,7%. Diện tích đất khu công nghiệp bàn giao trong quý đạt 55ha, tăng mạnh so với mức 35ha cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, Viglacera đã bàn giao 75ha, tương đương khoảng một nửa kế hoạch 150ha cho cả năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Viglacera đạt 7.737 tỷ đồng, tăng 27,2%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.153 tỷ đồng, tăng 37%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ tăng 2,6%, lên 778 tỷ đồng. Theo VPBankS, nguyên nhân đến từ việc nhiều dự án khu công nghiệp mới được triển khai thông qua các công ty con mà Viglacera sở hữu khoảng 51%, khiến phần lợi nhuận phân bổ cho cổ đông không kiểm soát tăng lên.

VPBankS dự báo diện tích đất khu công nghiệp bàn giao của Viglacera đạt 151ha trong năm 2026, tăng 38%, trước khi tiếp tục tăng lên 183ha vào năm 2027. Doanh thu mảng này được dự báo đạt 4.208 tỷ đồng trong năm 2026, 5.091 tỷ đồng năm 2027 và 5.816 tỷ đồng năm 2028, tương ứng mức tăng lần lượt 28%, 21% và 14%. Giá thuê bình quân được giả định tăng khoảng 5% mỗi năm.

Thuận Thành I là phép thử cho mô hình khu công nghiệp mới

Một trong những dự án đáng chú ý trong quỹ đất của Viglacera là Khu công nghiệp Thuận Thành I tại Bắc Ninh. Dự án có tổng diện tích 250ha, trong đó 184ha là đất thương phẩm, với tổng vốn đầu tư 3.396 tỷ đồng. Khu công nghiệp nằm gần quốc lộ 17, quốc lộ 38 và Vành đai 4, tạo kết nối với Hà Nội, sân bay Nội Bài và Hải Phòng. Theo VPBankS, Thuận Thành I không chỉ bổ sung nguồn cung đất khu công nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2027 mà còn là nơi Viglacera thử nghiệm mô hình khu công nghiệp xanh thông minh.

Nếu ở mô hình truyền thống, lợi thế chủ yếu đến từ vị trí, quỹ đất, giá thuê và hạ tầng cơ bản, thì nhóm khách thuê mới trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và bán dẫn có yêu cầu cao hơn về nguồn điện, hạ tầng số, logistics, môi trường, tiết kiệm năng lượng và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Tại Thuận Thành I, Viglacera đã triển khai hệ thống vận hành tập trung, số hóa quản lý, giám sát môi trường, tiết kiệm năng lượng và tái sử dụng nước. Trung tâm điều hành thông minh của khu công nghiệp đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2025.

Khả năng thu hút nhà đầu tư của mô hình này bước đầu được thể hiện qua hai dự án nước ngoài. THK Manufacturing Vietnam lựa chọn Thuận Thành I để xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện chuyển động tuyến tính với tổng vốn khoảng 180 triệu USD. Johnson Health Tech cũng đầu tư dự án trị giá khoảng 100 triệu USD tại đây.

Nếu mô hình được thương mại hóa hiệu quả, Viglacera có thể tiếp tục áp dụng tại Yên Phong II-C và các dự án đang phát triển như Sông Công II giai đoạn 2, Tây Phổ Yên, Phù Ninh và Trấn Yên.

Vật liệu xây dựng trở thành động lực thứ hai

Bên cạnh khu công nghiệp, mảng vật liệu xây dựng cũng đang cho thấy dấu hiệu cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu kính của Viglacera tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Doanh thu gạch ốp lát tăng 11%, trong khi sứ vệ sinh tăng 24%. Riêng quý II, mảng vật liệu xây dựng mang về 2.178 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,5%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,5% lên 18,5%.

Đối với mảng kính, môi trường cạnh tranh thay đổi từ ngày 14/6/2026, khi Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm kính nổi không màu có xuất xứ từ Indonesia và Malaysia trong thời hạn 5 năm.

Ảnh: VPBankS

VPBankS kỳ vọng tác động từ chính sách này sẽ phản ánh rõ hơn vào giá bán bình quân của Viglacera từ nửa cuối năm 2026, khi các đơn hàng mới được xác lập trong điều kiện cạnh tranh mới. Từ năm 2027, động lực tăng trưởng của mảng kính được dự báo chuyển dần từ phục hồi giá sang sản lượng và hiệu suất vận hành. Doanh nghiệp cũng có thể gia tăng tỷ trọng các sản phẩm giá trị cao như kính tiết kiệm năng lượng Low-E, kính kiểm soát năng lượng mặt trời và kính siêu trắng.

Ở mảng gạch ốp lát, ngày 7/9/2026, Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá từ 5,55% đến 45,3% đối với một số sản phẩm gạch ceramic và porcelain có xuất xứ từ Ấn Độ, với thời hạn áp dụng 5 năm.

Theo VPBankS, biện pháp này giúp giảm sức ép từ hàng nhập khẩu giá thấp. Tuy nhiên, sản lượng và mức sử dụng công suất vẫn được xem là động lực chính của ngành trong giai đoạn 2026–2028, trong khi giá bán có thể chỉ phục hồi từng bước do công suất thiết kế toàn ngành vẫn cao hơn đáng kể so với nhu cầu thực tế.

Lợi nhuận 2026 được dự báo vượt 1.800 tỷ đồng

Trên cơ sở các yếu tố trên, VPBankS dự báo Viglacera đạt khoảng 14.700 tỷ đồng doanh thu trong năm 2026, tăng 11% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất được dự báo đạt 1.849 tỷ đồng, tăng 16%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ được dự báo giảm 5%, xuống 1.331 tỷ đồng, do lợi ích dành cho cổ đông không kiểm soát tăng mạnh.

Ảnh: VPBankS

Sang năm 2027, doanh thu Viglacera được dự báo tăng 13,1% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế có thể tăng 23%, lên 2.277 tỷ đồng. VPBankS đưa ra giá mục tiêu 51.800 đồng/cổ phiếu VGC, trong khi thị giá được đề cập trong báo cáo ở mức 42.750 đồng/cổ phiếu.

Triển vọng tăng trưởng theo đánh giá của VPBankS sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến độ bàn giao đất tại các khu công nghiệp trọng điểm, khả năng thương mại hóa mô hình tại Thuận Thành I và mức độ phục hồi thực tế của thị trường vật liệu xây dựng.