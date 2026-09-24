Sức mua bánh trung thu vẫn trầm lắng

Vị bánh truyền thống được ưa chuộng

Khảo sát của PV Báo CAND tại các tuyến phố Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Phú, Xốm, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình… cho thấy, mặc dù đã cận Tết Trung thu nhưng những cửa hàng bánh trung thu cũng chỉ lác đác khách ghé xem và mua hàng. Không khí mua sắm khá thưa thớt, trái với cảnh đông đúc thường thấy vào những ngày cận Tết Trung thu của những năm trước đây.

Vừa lấy chiếc khăn lau bụi trên những hộp bánh, nhân viên một quầy bánh trên phố Xuân Thủy cho biết, càng gần Tết Trung thu, người bán càng sốt ruột vì sức mua chậm. Những ngày thời tiết mát còn có khách, nhưng khi trời nắng nóng hay mưa, có hôm ngồi cả ngày cũng chỉ bán được vài hộp.

Theo nhân viên này, sức mua năm nay cũng có sự phân hóa giữa các dòng bánh. Mặc dù, thị trường bánh trung thu hết sức đa dạng, phong phú nhưng những loại nhân bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, đậu xanh trứng muối... vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng hơn cả. Các loại nhân bánh khác như khoai môn, hạt sen, cốm xào, kem trứng... kén khách mua hơn.

Còn chị Tạ Thị Dung, bán hàng tạp hóa tại phố Xốm, phường Phú Lương cho biết, những ngày cận rằm, bánh kẹo, sữa là những mặt hàng bán khá chạy, trong khi bánh trung thu tiêu thụ chậm. Nhiều gia đình hiện chỉ mua một, hai chiếc để thắp hương.

Từ tháng 7 âm lịch, bánh nướng thập cẩm có giá khoảng 35.000 đồng-45.000 đồng/chiếc nhưng càng gần Rằm tháng 8, giá giảm còn khoảng 30.000 đồng/chiếc. Bánh dẻo cũng được giảm xuống 25.000 đồng-30.000 đồng/chiếc. “Sức mua chậm nên tôi cũng chỉ lấy ít hàng về bán cho có", chị Dung chia sẻ.

Thị trường bánh trung thu khá đa dạng, phong phú.

Bánh nướng và bánh dẻo có mức giá phổ biến trên thị trường 65.000 đồng-85.000 đồng/chiếc, tùy trọng lượng, loại nhân. Các loại nhân truyền thống như thập cẩm, đậu xanh trứng muối vẫn là những sản phẩm bán chạy. Theo một số đại lý bánh trung thu, loại hộp 4 bánh tự chọn có giá khoảng 220.000 đồng-300.000 đồng, hộp 4 bánh đóng sẵn có giá khoảng 300.000 đồng là sản phẩm bán chạy nhất hằng ngày. Những dòng bánh trung thu cao cấp, đắt tiền năm nay tiêu thụ khá chậm so với dòng bánh truyền thống.

Siết kiểm soát bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Dù sức mua chậm, bánh trung thu không rõ nguồn gốc vẫn xuất hiện trên thị trường. Những ngày cận Tết Trung thu, các lực lượng chức năng Hà Nội đang tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, tập trung vào bánh trung thu, nguyên liệu làm bánh, các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng cao và quyết liệt xử lý các vi phạm.

Ngày 22/9, Đội Quản lý thị trường số 25 phối hợp Công an phường Chương Mỹ kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại tổ dân phố Bình Sơn, phát hiện 240kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu vi phạm.

Trong đó, 120kg nhân bánh chưa qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ, không có thông tin xác định nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 3,6 triệu đồng. 120kg nhân bánh mang nhãn hiệu SAVA, loại nhân thập cẩm truyền thống, đã hết hạn sử dụng từ tháng 4/2026 nhưng vẫn được bảo quản, bày bán, trị giá 6 triệu đồng.

Một quầy bán bánh trung thu lẻ tại phố Xốm.

Toàn bộ số hàng trên đã bị tạm giữ để xử lý. Cơ quan chức năng đề xuất xử phạt cơ sở tổng cộng 13 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Vụ việc cho thấy nguy cơ không chỉ nằm ở những chiếc bánh thành phẩm mà còn từ nguyên liệu đầu vào. Nếu không được kiểm soát kịp thời, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, quá hạn có thể tiếp tục được đưa vào sản xuất và đến tay người tiêu dùng.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an các cấp phát hiện, thu giữ hơn 2.100 bánh trung thu do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Mới đây, Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện 200 bánh trung thu có bao bì hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài. Người kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; toàn bộ số bánh bị thu giữ và người vi phạm bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, lực lượng quản lý thị trường đang tập trung kiểm tra các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao dịp Trung thu, trong đó chú trọng bánh trung thu, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm dành cho trẻ em.

“Mục tiêu không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm mà còn chủ động kiểm soát nguồn hàng, hạn chế hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường, nhất là trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Trung thu”, ông Dương Mạnh Hùng cho biết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên mua bánh trung thu tại các cơ sở kinh doanh uy tín, lựa chọn sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, thông tin rõ về nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản. Đặc biệt, không nên vì bánh được giảm giá mạnh vào những ngày cận Rằm tháng 8 mà bỏ qua thông tin về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.