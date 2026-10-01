Vụ tiêu cực cấp mã số sầu riêng: Tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm

Đại tá Phạm Trường Giang, Cục phó C03.

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2026, của Bộ Công an, liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan, Đại diện C03, cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 39 bị can về 6 tội danh.

Cơ quan điều tra xác định vụ án liên quan mã số vùng trồng, giấy kiểm nghiệm sầu riêng liên quan đến hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo đại diện C03, Cơ quan điều tra đã làm rõ một số trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi; can thiệp chỉ đạo cấp dưới cấp giấy kiểm định mã số vùng trồng, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân liên quan, thu hồi tài sản.

Trước đó, Bộ Công an đã thông tin kết quả mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Giả mạo trong công tác", xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan (liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc).

Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã điều tra làm rõ ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.