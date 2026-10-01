Vụ án Việt Mỹ: Khởi tố 9 bị can, thu hồi 261.000 USD và 118 tỷ đồng

Chiều 1/10, trả lời tại họp báo Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Việt Mỹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan từ ngày 24/7.

Trong vụ án này, có 3 bị can Bùi Chân Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ), Hà Văn Nam (Giám đốc Công ty Việt Mỹ), Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố trong vụ án Việt Mỹ.

Ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung, khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ và khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ.

Ngày 3/9 và ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bắt tạm giam ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về cùng tội danh là nhận hối lộ.

Đến nay, có 9 bị can về 3 tội danh nêu trên bị khởi tố.

Kết quả ban đầu xác định, bị can Bùi Chân Phương đã thành lập, chỉ đạo, điều hành các doanh nghiệp tại Việt Nam và các pháp nhân tại Singapore, Hồng Kông để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế bị can đã có hành vi khai báo gian dối để nhập lậu các thiết bị không đúng nội dung được cấp phép.

Cơ quan điều tra đã thu hồi về tài sản khoảng 261.000 USD và 118 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ phân tích những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý của lĩnh vực chuyên ngành để tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế nhằm khắc phục những sơ hở nêu trên.