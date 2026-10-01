Vợ 'nối gót' chồng vào tù vì buôn ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Trang (SN 1974), trú phường Vinh Phú (Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Trang là bị cáo có nhân thân xấu khi từng nhiều lần vào tù vì ma túy. Trang từng 3 lần bị xử phạt tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo này còn từng bị xử phạt hành chính về hành vi chứa mại dâm.

Cuối năm 2011, Trang chấp hành xong hình phạt tù. Thời điểm này, chồng của Trang cũng đang ngồi tù vì buôn bán ma túy. Dù vậy, người đàn bà này vẫn không lấy đó làm bài học để quay đầu hoàn lương. Trái lại, Trang tiếp tục lao vào con đường gieo rắc “cái chết trắng” cho nhiều người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/12/2025, Nguyễn Thị Trang đã mua của một người phụ nữ tên Thủy (không rõ nhân thân, lai lịch) 2 bánh heroin với giá 320 triệu đồng. Do Trang chưa có tiền nên bên bán cho khất nợ.

Bị cáo Nguyễn Thị Trang lĩnh án 20 năm tù. Ảnh: Kim Long

Sau đó, Trang dùng cân tiểu ly, chia nhỏ số ma túy trên thành nhiều gói nhỏ rồi cất giấu trong nhà mình để bán dần.

Chiều 14/12, Trang lấy 3 gói ma túy bỏ vào túi quần với ý định đi xuống Cửa Lò (Nghệ An) bán cho những đối tượng nghiện quen biết từ trước. Tuy nhiên, khi Trang đi đến đường Mai Lão Bạng, thuộc khối 9 phường Vinh Phú thì bị lực lượng công an phát hiện. Khám xét nơi ở của Trang, công an thu giữ thêm nhiều gói ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 824 gam ma túy.

Tại phiên tòa bị cáo khóc lóc, kể khổ hoàn cảnh khó khăn, không có công việc ổn định nên buôn ma túy. Trước câu hỏi của HĐXX tại sao từng nhiều lần bị xử phạt tù vì buôn bán ma túy nhưng vẫn tái phạm thì bị cáo này cúi đầu.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, chồng đang ngồi tù, có mẹ đẻ được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, sớm về với con cháu.

HĐXX nhận định, hành vi buôn bán ma túy của bị cáo là vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Do đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Trang 20 năm tù.