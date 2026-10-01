Nâng cao cảnh giác trước nguy cơ cháy, nổ từ pin xe điện

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo an toàn khi sạc xe điện.

Theo Phòng PC07, pin Lithium sử dụng trong nhiều loại xe điện có nguy cơ xảy ra cháy, nổ khi bị hư hỏng, sử dụng không đúng cách hoặc sạc không bảo đảm an toàn. Khi xảy ra sự cố, đám cháy có thể phát triển nhanh, nhiệt độ cao và sinh ra khói, khí độc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhất là trong trường hợp xảy ra vào ban đêm khi người dân đang ngủ.

Để bảo đảm an toàn, Phòng PC07 khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “3 không - 3 có” khi sạc xe điện.

Theo đó, người dân không sạc xe điện qua đêm hoặc khi không có người thức để trông coi; không sạc ngay sau khi vừa sử dụng xe, khi pin còn nóng mà cần để xe nghỉ, hạ nhiệt trước khi sạc; không bố trí nơi sạc chắn lối thoát nạn, cửa ra vào hoặc gần các vật liệu dễ cháy.

Bên cạnh đó, người dân cần sử dụng bộ sạc, pin chính hãng, đồng bộ với phương tiện và không tự ý độ, chế pin; bố trí khu vực sạc riêng biệt, thông thoáng; trang bị thiết bị báo cháy tự động.

Phòng PC07 lưu ý người dân không nên chủ quan, phó mặc việc bảo đảm an toàn cho chức năng tự ngắt của bộ sạc. Trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà, cần kiểm tra và rút phích cắm sạc để hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đồng thời chia sẻ thông tin tuyên truyền về an toàn khi sạc xe điện nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, góp phần hạn chế các sự cố đáng tiếc xảy ra.