Hà Nội: Xử lý 173 vụ vi phạm trong dịp Tết Trung thu 2026

Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra đồ chơi trẻ em trong đợt cao điểm. Ảnh QLTT

Trong số các vụ việc trên, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý 111 vụ vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm, với 5.925 sản phẩm, trị giá 455,8 triệu đồng.

Tang vật gồm 18.629 chiếc bánh Trung thu các loại và 37.296 sản phẩm bánh, kẹo nhập lậu. Lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý hơn 472 kg nguyên liệu làm bánh Trung thu, gồm 125 kg đậu xanh, 120 kg nhân bánh thập cẩm chế biến sẵn, 100 kg mứt bí và 200 quả trứng vịt muối. Các sản phẩm, nguyên liệu vi phạm chủ yếu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm hoặc không đủ điều kiện lưu thông.

Qua tiến hành kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không bảo đảm điều kiện lưu thông. Ảnh QLTT

Đối với đồ chơi trẻ em, lực lượng quản lý thị trường xử lý 61 vụ, tang vật trị giá 621,8 triệu đồng, gồm 21.561 sản phẩm như đồ chơi nhựa, bộ đồ chơi xếp hình, mô hình ô tô, thú nhồi bông, búp bê. Hàng hóa vi phạm gồm hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không bảo đảm điều kiện lưu thông, an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường xử lý 1 vụ vi phạm về văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, thu giữ 330 sản phẩm bút dạ màu nhập lậu, trị giá 13 triệu đồng.

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thị trường Trung thu năm 2026 cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là bánh Trung thu, được bảo đảm; không phát sinh vụ việc vi phạm hoặc sự cố nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý. Một số sản phẩm bánh Trung thu handmade, bánh gia công tự phát được rao bán qua các hội nhóm trực tuyến, tài khoản cá nhân, kết hợp dịch vụ giao hàng nhanh, gây khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc và kiểm tra điều kiện sản xuất.

Cùng với đó, sự phát triển của các sản phẩm bánh tự làm kéo theo hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ gia, nhân bánh chế biến sẵn. Một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ quy định về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, điều kiện bảo quản và hồ sơ chứng minh chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng các phương thức kinh doanh mới trên nền tảng số, nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc hàng hóa, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh.