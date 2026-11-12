Sẻ chia yêu thương

Đại diện Hội Thiện nguyện Hữu Lũng trao tặng sổ tiết kiệm cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thành

Bà Đỗ Thị Hậu, Hội trưởng Hội Thiện nguyện Hữu Lũng cho biết: Thành lập năm 2016 với 10 thành viên, hiện hội đã có tổng 60 thành viên (đều sinh sống ở khu vực Hữu Lũng). Dù mỗi người có công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung mong muốn sẻ chia, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Sau 10 năm hoạt động, hội đã thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đồng hành, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo, từ thiện do hội vận động, tiếp nhận được hơn 10 tỷ đồng. Nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ nhiều đối tượng, từ hộ nghèo, người già neo đơn đến người mắc bệnh hiểm nghèo, người gặp tai nạn và các trường hợp cần trợ giúp đột xuất.

Tiêu biểu như, trong 3 năm gần đây, mỗi năm, hội đều tổ chức trao quà dịp tết cho các gia đình khó khăn, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo và những trường hợp thiếu điều kiện sinh hoạt… với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Từ năm 2024 đến nay, hội đã tiếp nhận gần 3 tỷ đồng từ các tổ chức, nhà hảo tâm, qua đó hỗ trợ trên 3.000 lượt người nghèo, người yếu thế, người mắc bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn giao thông, tai nạn lao động...

Em Vương Bảo Khanh (sinh năm 2015), thôn Thị Hòa, xã Tuấn Sơn cho biết: Tháng 5/2026, trong lúc chơi tại nhà, em không may gặp tai nạn, bị chấn thương nặng vùng đầu và phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo, kinh tế khó khăn nên chi phí điều trị là gánh nặng lớn. Nhờ sự kết nối, vận động của Hội Thiện nguyện Hữu Lũng, gia đình em đã nhận được gần 220 triệu đồng hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân. Em và gia đình rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.

Không chỉ vậy, hội còn tích cực tham gia hoạt động cứu trợ khi thiên tai xảy ra. Từ năm 2025 đến nay, trước những thiệt hại do các đợt mưa bão gây ra, hội đã huy động nguồn lực, tổ chức hỗ trợ người dân vùng lũ trong và ngoài tỉnh bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Để nguồn lực vận động được sử dụng đúng mục đích và đến đúng người cần giúp đỡ, hội chú trọng khảo sát, xác minh từng trường hợp trước khi triển khai hỗ trợ. Khi nhận được thông tin, các thành viên trực tiếp đến tìm hiểu hoàn cảnh, nắm bắt nhu cầu thực tế, từ đó lựa chọn những trường hợp cần ưu tiên, nhất là các trường hợp đặc biệt khó khăn, cần trợ giúp khẩn cấp. Trong quá trình vận động, hội phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương; đồng thời phát huy vai trò của từng thành viên trong kết nối các mối quan hệ, sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Điển hình, từ năm 2017 đến nay, hội đã tổ chức 4 đêm nhạc thiện nguyện để gây quỹ, mở rộng sự kết nối với cộng đồng.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của hội là duy trì nguồn quỹ nội bộ với mức đóng góp 1,2 triệu đồng/hội viên/năm. Nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ trước mắt những trường hợp đặc biệt khó khăn, cần trợ giúp khẩn cấp, sau đó hội tiếp tục vận động thêm từ các nhà hảo tâm.

Đánh giá về hoạt động của hội, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã cho biết: Hội Thiện nguyện Hữu Lũng là điểm sáng trong tổ chức các hoạt động thiện nguyện, là nhịp cầu nhân ái kết nối các mạnh thường quân, nhà hảo tâm với những mảnh đời khó khăn, yếu thế. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng cách làm của hội, khuyến khích thành lập thêm các tổ, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện, góp phần huy động nhiều hơn nguồn lực xã hội để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, Hội Thiện nguyện Hữu Lũng nhiều lần được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương. Tháng 10/2026, hội được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện.