Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện công tác nhân sự

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khoá XI. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỳ họp sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM; đồng thời bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy; sự đồng hành, giám sát của HĐND Thành phố và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; trong 10 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp tăng 11%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%, thu ngân sách đạt 95,5% dự toán, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt mức cao; thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh và chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm; công tác chỉnh trang, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực rất lớn và tinh thần trách nhiệm rất cao của tập thể UBND Thành phố, trong đó có vai trò rất quan trọng của người đứng đầu UBND Thành phố. "Một siêu đô thị, đầu tàu kinh tế của đất nước với khối lượng công việc phải đảm nhận cực kỳ lớn và rất phức tạp, luôn được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, kỳ vọng", đồng chí nhấn mạnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với quy mô, không gian phát triển và vị thế ngày càng lớn, thành phố đang đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ rất cao, đòi hỏi tiếp tục có sự đổi mới, đột phá. Trong bối cảnh đó, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND Thành phố có ý nghĩa rất quan trọng.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thành phố; xem xét khách quan, thận trọng, toàn diện, thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đảm bảo công tác nhân sự được quyết định đúng quy định, dân chủ, thống nhất và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.