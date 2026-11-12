Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Xuân Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tặng cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Thắng bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Xuân Thắng đã ôn lại lịch sử 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Các đại biểu và Nhân dân dự ngày hội.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự tập hợp của Ban Công tác Mặt trận, cán bộ, Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (24,7%).

Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc đồng bào Thái tại ngày hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Xuân Thắng sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành thêm 3 tiêu chí nông thôn mới; đưa tỷ lệ hộ thoát nghèo đạt từ 50% trở lên, đồng thời xây dựng 5 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những đổi thay tích cực của xã Thắng Lộc nói chung, thôn Xuân Thắng nói riêng. Đồng thời khẳng định, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Bởi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước. Trong các giá trị văn hóa vô giá của dân tộc, đại đoàn kết chính là giá trị văn hóa cốt lõi, cao đẹp nhất.

Nhân dân thôn Xuân Thắng dự ngày hội.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, vận động Nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Cùng với đó, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, tập thể và cá nhân tiêu biểu nhằm tạo đà thi đua mới. Huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện hiệu quả các giải pháp sinh kế phù hợp để giúp bà con vươn lên thoát nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lê Văn Diện trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thắng Lộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà cho cán bộ, Nhân dân thôn Xuân Thắng; trao 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Vi Văn Chuyên ở thôn Xuân Thắng và tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thắng Lộc.