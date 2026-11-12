Khẩn trương khắc phục sạt lở trên các tuyến đường phía tây nam Đà Nẵng

Vị trí này trên quốc lộ 24C (đoạn qua xã Trà Liên) được khắc phục, thông xe bước một ngày 11/11, nay bị sạt lở trở lại. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin, đến 18 giờ 20 phút ngày 11/11, đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 40B đoạn qua các xã Nam Trà My và Trà Linh (lý trình km85+850 - km141+080) đã hoàn thành xúc dọn và thông xe bước một tại lý trình km120+750 (xã Nam Trà My).

Tiếp cận đoạn từ km120+750 đến km141+080 (giáp tỉnh Quảng Ngãi), đơn vị chưa phát hiện điểm sạt lở nào gây tắc đường.

Theo ông Trần Ngọc Thanh, ngoài các điểm bị ách tắc do nước lũ ngập sâu, những vị trí sạt lở đất đá, cây cối từ taluy dương xuống mặt đường trên các tuyến thuộc quản lý của Sở Xây dựng đều đã được xúc dọn, giải tỏa và thông xe bước một.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài đêm 11/11 đã gây sạt lở trở lại tại taluy dương quốc lộ 24C, lý trình km84+000 (xã Trà Liên).

Sáng 12/11, đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam cho biết, dù trời vẫn mưa to, đơn vị đang chủ động hốt dọn để bảo đảm giao thông tại lý trình nêu trên, đồng thời chú trọng an toàn tính mạng cho lực lượng làm nhiệm vụ. Nếu thời tiết thuận lợi, việc khắc phục dự kiến hoàn tất vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Đại diện đơn vị này cho biết thêm, sáng 12/11, tuyến quốc lộ 40B đoạn qua đèo Liêu (xã Thạnh Bình) cũng bị ách tắc do sạt lở. Đơn vị thi công Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) đã nỗ lực khắc phục, giải tỏa thông tuyến vào khoảng 8 giờ 30 phút.

Quốc lộ 14H qua thôn Bình Yên (xã Quế Phước) tiếp tục bị ách tắc do mưa lũ. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Sở Xây dựng, sáng 12/11, quốc lộ 14H đoạn qua thôn Bình Yên (xã Quế Phước) vẫn tiếp tục tắc đường do nước lũ rút chậm và còn ngập sâu 1,4m.