Sơ tán hàng chục ô tô ở 'rốn lũ' Hòa Thịnh, giải cứu tài xế bị nước vây

XEM VIDEO: Người dân và lực lượng chức năng di dời ô tô lên khu vực cao (Nguồn: PVL)

Ngày 12/11, trao đổi với VietNamNet, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, gây ngập sâu nhiều tuyến đường trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn, địa phương đã cho 1.656 học sinh nghỉ học.

Theo ông Lành, hiện tại tuyến đường ĐH75 đoạn qua thôn Mỹ Hòa và Mỹ Xuân 1 đang bị chia cắt. Đáng chú ý, tại khu vực chợ Hòa Thịnh, mực nước dâng cao khoảng 0,8m. Lực lượng chức năng cùng người dân đang khẩn trương sơ tán người dân ở các vùng xung yếu đến nơi an toàn.

"Suốt từ lúc 3h cùng ngày đến hiện tại, cơ quan chức năng và người dân đã di dời nhiều tài sản ra khỏi vùng ngập lụt, trong đó có hàng chục ô tô được đưa lên cao. Hiện địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ bà con di chuyển tài sản đến những khu vực an toàn", ông Lành cho biết.

Lực lượng chức năng đưa người già đến nơi an toàn. Ảnh: PVL

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk, do mực nước ở sông Kỳ Lộ và sông Cô đang dâng cao, UBND xã Đồng Xuân đã di dời khẩn cấp 417 hộ dân với 1.080 nhân khẩu khỏi vùng ngập lụt để đảm bảo an toàn.

Đáng chú ý, các trục đường chính trên địa bàn xã như ĐT 641, ĐT642 và quốc lộ 19C đều bị ngập từ 0,5-1m. Địa phương đã cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Giải cứu tài xế xe đầu kéo mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Sáng 12/11, Công an xã Đồng Xuân cho biết đã kịp thời giải cứu một tài xế xe đầu kéo bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Xe đầu kéo bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: CAĐX

Trước đó, khoảng 22h ngày 11/11, ông Mạc Xuân T. (SN 1978, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo di chuyển trên tỉnh lộ 641 theo hướng từ xã Tuy An Bắc ngược lên xã Đồng Xuân.

Khi đến khu vực xóm Rượu, tiếp giáp giữa xã Tuy An Bắc với xã Đồng Xuân, xe đầu kéo gặp nước lũ chảy xiết, tràn qua mặt đường. Tài xế phải dừng xe và lâm vào tình trạng mắc kẹt giữa lũ lụt, trong khi người đàn ông này không biết bơi.

Nhận được thông tin vụ việc, tổ công tác của Công an xã Đồng Xuân phối hợp với tổ an ninh trật tự ở cơ sở và dân quân thôn Tân Hòa nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ.

Do trời tối, mưa lớn trên diện rộng gây ngập nhiều vị trí nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Sau khi giải cứu được anh T., lực lượng chức năng đưa tài xế này về trụ sở Công an xã Đồng Xuân để đảm bảo an toàn.

Nước lũ gây ngập một tuyến đường ở xã Đồng Xuân. Ảnh. ĐX

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục tăng, sau đó đạt đỉnh và giảm dần; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Phước và Tuy An Đông.

Các xã sau có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, khu vực có nền đất yếu, bở và ven các suối nhỏ: Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Phước, Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Tuy An Đông và Ô Loan.