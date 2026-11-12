Khắc phục sự cố sạt lở đất đá tại một điểm trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Thông tin từ Ban điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong thuộc Ban Quản lý dự án 7 – Bộ Xây dựng sáng nay (12/11) cho biết, do tác động của mưa lũ kéo dài nên một khối lượng đất đá từ ta-luy dương đổ xuống mặt đường cao tốc với chiều dài khoảng 350m tại lý trình km 1287 qua địa phận tiếp giáp hai xã Ô Loan và Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk.

Nhà thầu thi công huy động nhân lực, thiết bị khắc phục sự cố sạt lở.

Sự cố thiên tai này đã gây ách tắc giao thông trên cao tốc theo hướng Bắc – Nam tại vị trí nêu trên. Trong khi các đơn vị thi công huy động nhân lực, thiết bị cơ giới khẩn trương khắc phục hậu quả, thì cơ quan chức năng hướng dẫn cho các phương tiện ô tô vận hành với tốc độ chậm một làn qua hiện trường.

Dự kiến sự cố sạt lở sẽ được khắc phục xong trong sáng nay 12/11/2026.

Theo Ban điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong, trong mùa bão lũ năm ngoái tại nơi này cũng đã xảy ra sạt lở, nhà thầu thi công chưa kịp hoàn thành xong việc khắc phục thì sự cố mới phát sinh sau những ngày mưa lớn kéo dài trong năm nay.

Theo dự kiến đến trưa nay (12/11), sự cố sạt lở đất đá nêu trên sẽ được khắc phục xong để các phương tiện ô tô tiếp tục vận hành qua khu vực này đảm bảo an toàn, thông suốt.