Đà Nẵng thống nhất phương án bảo đảm giao thông quốc lộ 14D

Xe 4 trục trở lên được lưu thông trở lại trên quốc lộ 14D. Ảnh: CÔNG TÚ

Theo văn bản, Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất phương án bảo đảm giao thông và quản lý tải trọng phương tiện khi thi công cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D.

Cụ thể, các xe tải từ 4 trục trở lên được lưu thông bình thường và không hạn chế tải trọng đến hết ngày 31/12/2026. Từ ngày 1/1/2027, các phương tiện tiếp tục lưu thông bình thường, riêng xe đầu kéo (từ 5 trục trở lên) phải thực hiện giảm tải trọng để tổng trọng tải không vượt quá 42 tấn/xe (bao gồm cả xe và hàng hóa).

Lãnh đạo thành phố lưu ý, trong quá trình thi công nổ mìn phá đá tại 10 điểm, tuyến đường có thể phải tạm dừng lưu thông theo từng đợt (mỗi đợt trên 10 ngày) nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Các cơ quan, đơn vị vận tải có nhu cầu lưu thông trên quốc lộ 14D cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công dự án thông qua việc chuyển đổi chủng loại xe phù hợp, hoặc chủ động nghiên cứu điều chỉnh lộ trình qua các cửa khẩu khác thuận tiện hơn.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng thông báo chính thức và đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên theo dõi tình hình thực tế, giám sát tiến độ để kịp thời báo cáo UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình bảo đảm giao thông và quản lý tải trọng phương tiện trên tuyến đường này.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm soát tải trọng, tuần tra, điều tiết giao thông trên tuyến; bố trí lực lượng, phương tiện kiểm tra xe từ ngày 1/1/2027 và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phối hợp xử lý ùn tắc.

Sở Ngoại vụ có trách nhiệm gửi công thư tới Sở Ngoại vụ tỉnh Sê Kông (Lào), làm đầu mối liên lạc, tổ chức làm việc và trao đổi khi phát sinh vướng mắc, đồng thời báo cáo các cơ quan Trung ương liên quan khi cần thiết.

Lãnh đạo UBND thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố bảo đảm an ninh biên giới, quản lý xuất nhập cảnh đối với người và phương tiện; phối hợp với công an, hải quan, Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang điều tiết, hướng dẫn xe tại khu vực cửa khẩu.

Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang có trách nhiệm niêm yết, thông báo và tuyên truyền tại cửa khẩu cho các chủ phương tiện, doanh nghiệp, tài xế; phối hợp với phía Đắc Tà Oọc (tỉnh Sê Kông) kiểm tra tải trọng tại khu vực cửa khẩu.

Sở Công Thương thông báo rộng rãi đến các hiệp hội, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, logistics về mốc thời gian 1/1/2027 và mức tải trọng đối với xe từ 5 trục trở lên; đồng thời thu thập ý kiến, đánh giá tác động đến hoạt động thương mại để đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (nếu có).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D) tổ chức thi công bảo đảm nghiêm ngặt yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Trong đó, đơn vị cần đặc biệt lưu ý các đoạn đường tránh, đoạn chỉnh tuyến, vị trí đào sâu, đắp cao và các điểm nổ mìn phá đá để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người cùng phương tiện lưu thông.

Trước đó, ngày 2/11/2026, Sở Xây dựng có Công văn số 20388/SXD-HTGT gửi UBND thành phố báo cáo kết quả phối hợp khảo sát, kiểm tra thực địa song phương với Đoàn công tác liên ngành tỉnh Sê Kông về phương án phân luồng bảo đảm giao thông và quản lý tải trọng phương tiện khi thi công quốc lộ 14D.