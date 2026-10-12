'Lớp học mở' ở phường Kim Liên: Khi công nghệ mở ra cách dạy và học mới

Không chỉ giúp học sinh tăng cơ hội giao lưu, học hỏi, mô hình còn tạo điều kiện để giáo viên trao đổi chuyên môn, mở ra hướng ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức dạy học.

Không gian lớp học trung tâm tại Trường Tiểu học Kim Liên A (phường Kim Liên, Hà Nội). Ảnh: PV

Mở rộng không gian học tập

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng các kế hoạch của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai thí điểm mô hình “Lớp học mở - Lớp học hỗn hợp” năm 2026 trên địa bàn Thủ đô. Trường Tiểu học Kim Liên A được giao đảm nhận vai trò lớp học trung tâm, kết nối với ba trường vệ tinh gồm: Trường Tiểu học và THCS Ngô Chi Lan, Trường Tiểu học Cao Viên và Trường Tiểu học Chương Mỹ 1. Phường Kim Liên đã phối hợp tổ chức livestream giới thiệu hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần lan tỏa mô hình đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân trên địa bàn.

Thông qua hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị tương tác và nền tảng lớp học trực tuyến, giáo viên tại điểm cầu trung tâm trực tiếp tổ chức bài giảng, tương tác với học sinh tại lớp mình và các lớp kết nối. Học sinh ở những điểm cầu vệ tinh được phát biểu, trả lời câu hỏi, trao đổi và thực hiện nhiệm vụ dưới sự hỗ trợ của giáo viên tại chỗ.

Điểm đáng chú ý của mô hình là học sinh ở nhiều trường có thể cùng tham gia một tiết học, giao lưu và chia sẻ kiến thức thay vì chỉ học tập trong phạm vi lớp học quen thuộc. Các em được thực hành, trình bày ý kiến, nhận xét sản phẩm của bạn, qua đó phát huy khả năng giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Liên A Lê Anh Vân cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, nhà trường đã thành lập tổ công tác gồm các giáo viên cốt cán và thành viên Ban Giám hiệu, khẩn trương xây dựng kế hoạch bài dạy, chuẩn bị học liệu, thiết bị và phối hợp với ba trường vệ tinh. Khó khăn lớn nhất là bảo đảm đường truyền thông suốt giữa bốn điểm cầu và thống nhất cách thức tổ chức để giáo viên và học sinh có thể tương tác nhịp nhàng. Dù thời gian chuẩn bị ngắn nhưng tiết dạy thí điểm nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh và sự đồng thuận của giáo viên.

Theo bà Lê Anh Vân, để nhân rộng mô hình, cần bảo đảm đồng bộ hai yếu tố: đội ngũ giáo viên có năng lực xây dựng, tổ chức bài dạy và cơ sở vật chất, đường truyền, băng thông kết nối đáp ứng yêu cầu tại cả lớp trung tâm và các lớp vệ tinh. Từ đó bày tỏ mong muốn tiếp tục được đầu tư thiết bị kết nối, phòng học thông minh, tạo điều kiện để mô hình được duy trì và triển khai hiệu quả tại nhiều trường học hơn.

Từ góc độ người trực tiếp đứng lớp, cô Phạm Hoàng Yến, giáo viên dạy lớp trung tâm Trường Tiểu học Kim Liên A cho biết, học sinh rất hào hứng, chủ động và tự tin trong suốt tiết dạy thí điểm. Học sinh mạnh dạn phát biểu, tích cực tương tác với bạn ở những điểm cầu khác và hoàn thành tốt yêu cầu bài học.

Theo cô Phạm Hoàng Yến, ứng dụng công nghệ thông tin giúp bài học trở nên sinh động, trực quan hơn thông qua hình ảnh, video, học liệu số và các hình thức tương tác trực tuyến. Giáo viên cũng có thể nắm bắt mức độ hiểu bài của học sinh ngay trong giờ học để kịp thời hỗ trợ. “Lớp học mở” không chỉ tạo thêm cơ hội giao lưu cho học sinh mà còn thay đổi cách tổ chức hoạt động dạy học. Giáo viên chuyển từ vai trò chủ yếu truyền đạt kiến thức sang tổ chức, định hướng và hướng dẫn học sinh chủ động khám phá, tiếp nhận kiến thức.

Học sinh tại lớp học vệ tinh tích cực trao đổi bài học với giáo viên tại lớp học trung tâm. Ảnh: PV

Chia sẻ nguồn lực, hướng tới công bằng trong tiếp cận giáo dục

Một trong những giá trị nổi bật của “Lớp học mở” là tạo điều kiện để giáo viên các trường cùng tham gia, quan sát và học hỏi kinh nghiệm thực tế. Thay vì chỉ trao đổi qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, giáo viên tại điểm cầu vệ tinh có thể trực tiếp theo dõi cách tổ chức hoạt động, phương pháp tương tác và kỹ năng ứng dụng công nghệ của giáo viên trung tâm.

Đánh giá về mô hình thí điểm “Lớp học mở - Lớp học hỗn hợp”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho rằng, hình thức dạy học này không mới, nhưng việc triển khai có hệ thống, bài bản mang ý nghĩa chiến lược trong đổi mới giáo dục. Mô hình không chỉ tạo điều kiện để giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, từ kết quả bước đầu, thành phố đã mở rộng thí điểm mô hình tới 25 trường học, với các môn học, như: Công nghệ, âm nhạc, tin học, tiếng Anh và giáo dục thể chất. Việc kết nối các lớp học tạo điều kiện để học sinh ở nhiều điểm trường cùng tham gia một bài giảng, đồng thời mở ra khả năng xây dựng, chia sẻ nguồn học liệu trực tuyến, khai thác hiệu quả hơn đội ngũ giáo viên và điều kiện dạy học hiện có.

Từ thực tế triển khai tại điểm trường vệ tinh, ông Chu Văn Kiểm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Ngô Chi Lan đánh giá, kết quả bước đầu vượt mong đợi. Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động học tập, trong khi giáo viên tại trường có thêm cơ hội quan sát cách tổ chức bài giảng, phương pháp truyền đạt và tương tác của giáo viên tại lớp học trung tâm. Qua đó, đội ngũ giáo viên có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn giảng dạy tại đơn vị.

Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, ông Chu Văn Kiểm cho rằng cần quan tâm chuẩn hóa phòng học thông minh, bảo đảm điều kiện thiết bị phục vụ kết nối giữa các điểm trường; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ và phương pháp sư phạm số cho giáo viên. Đây là những điều kiện quan trọng để việc dạy học trực tuyến không dừng ở kết nối hình ảnh, âm thanh mà thực sự tạo ra môi trường tương tác, hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức.

Có thể thấy, từ lớp học trung tâm tại Trường Tiểu học Kim Liên A đến các điểm trường vệ tinh, mô hình “Lớp học mở - Lớp học hỗn hợp” bước đầu cho thấy khả năng kết nối đội ngũ giáo viên, chia sẻ nguồn lực và mở rộng không gian học tập. Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực đội ngũ và tổ chức dạy học phù hợp sẽ là cơ sở để mô hình phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục của Thủ đô.