Số giờ dạy thêm được tính trên cơ sở 35 tuần giảng dạy theo quy định

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Theo quy định của Bộ GD&ĐT, giáo viên THCS thực hiện 35 tuần thực dạy; trong đó có cả tuần thi cuối kì 1, cuối kì 2. Tuy nhiên, đến cuối năm học, khi tính tiết phụ trội dạy thêm giờ cho giáo viên thì nhà trường chỉ tính 33 tuần, thậm chí tính số tiết dạy trẻ hòa nhập khuyết tật chỉ là 32 tuần. Xin hỏi, nhà trường thực hiện tính số tiết dạy thêm giờ như vậy có đúng quy định không? – Nguyễn Thùy Dương (thuyduong***@gmail.com).

* Trả lời: Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT, việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo trong năm học 2024-2025 được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Theo đó, số giờ dạy thêm trong năm học được xác định trên cơ sở tổng số giờ dạy thực tế, giờ dạy quy đổi, giờ dạy tính thêm, giờ dạy được giảm theo chế độ (nếu có), trừ định mức giờ dạy trong năm học.

Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT quy định định mức tiết dạy trong năm học bằng định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần nhân với số tuần giảng dạy; đối với giáo viên THCS, số tuần giảng dạy là 35 tuần.

Do đó, việc nhà trường chỉ tính 33 tuần hoặc 32 tuần đối với tiết dạy học sinh hòa nhập để xác định tiền lương dạy thêm giờ là chưa phù hợp với quy định nêu trên.

Đề nghị bạn liên hệ với Hiệu trưởng nhà trường để được rà soát, tính toán lại số giờ dạy thêm trên cơ sở 35 tuần giảng dạy theo quy định, bảo đảm quyền lợi của giáo viên.

Nguồn kinh phí được áp dụng theo Điều 7 Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT. Cụ thể: Nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn.

Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan. Cơ sở giáo dục công lập căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ hoặc theo năm học cho phù hợp.

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