Thể chế hóa Nghị quyết 71, ngành giáo dục đạt nhiều kết quả ngay đầu năm học

Thể chế hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW và Luật Phát triển đô thị, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đã tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền, nhiều nghị quyết, quyết định, tập trung vào bốn nhóm chính sách.

Nhóm thứ nhất là cơ chế quản lý, tài chính, đầu tư theo hướng mở rộng quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức thiết bị chuyên dùng làm căn cứ giao nhiệm vụ, đặt hàng và xác định chi phí dịch vụ giáo dục, các quy định về khoản thu dịch vụ và quản lý dạy thêm, học thêm nhằm bảo đảm công khai, minh bạch các khoản thu.

Nhóm thứ hai là khung pháp lý cho trường tiên tiến, hiện đại và trường phổ thông có nhiều cấp học, gồm tiêu chí bảo đảm chất lượng, chương trình giáo dục bổ sung, liên kết giáo dục với nước ngoài và mức thu tương xứng với chất lượng dịch vụ.

Tính đến đầu năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh thành phố đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu ngành

Nhóm thứ ba là chính sách đối với người học, đội ngũ và giáo dục toàn diện, gồm hỗ trợ hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường; học bổng, ưu đãi cho học sinh năng khiếu, tài năng; hỗ trợ học tập, học phí đối với các ngành, nghề trọng điểm; hỗ trợ dạy bơi an toàn; chế độ cho học sinh nội trú, học sinh năng khiếu thể thao và học sinh các trường chuyên biệt; thu hút giáo viên các môn khó tuyển, đãi ngộ giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa; thu hút nhân tài, chuyên gia.

Nhóm thứ tư là huy động nguồn lực xã hội, gồm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục và quy định về thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Về đội ngũ, thành phố đã xây dựng chính sách điều động, thuyên chuyển nhà giáo nhằm điều tiết giáo viên giữa nơi thừa và nơi thiếu. Đối với các môn khó tuyển như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, thành phố tổ chức dạy liên trường, liên cấp, đặt hàng đào tạo với các trường đại học đào tạo giáo viên trên địa bàn và đề xuất Bộ GD-ĐT tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường này. Ưu tiên huy động giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS có trình độ đại học trở lên dạy cấp THPT ở nơi có điều kiện. Thành phố cũng xây dựng mạng lưới trường kết nghĩa giữa các trường, trung tâm khu vực trung tâm với các trường vùng ven, cử giáo viên cốt cán hỗ trợ giảng dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến trên môi trường số.

Đặc biệt, trước thềm năm học mới, thành phố đã đưa vào sử dụng 1.027 phòng học, vượt 27 phòng so với mục tiêu Chiến dịch “150 ngày đêm” của UBND TPHCM, nhiều công trình hoàn thành vượt tiến độ. Bên cạnh xây mới, cải tạo, nâng cấp trường lớp, thành phố đã chuyển đổi công năng 3 trụ sở dôi dư sau sắp xếp thành trường THPT, tăng thêm 60 phòng học phục vụ tuyển sinh năm học 2026-2027. Khối THPT cơ bản bảo đảm mỗi lớp một phòng học, hơn 90% học sinh THPT được học 2 buổi/ngày.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, chính sách xã hội hóa đã bổ sung nguồn lực đáng kể cho ngành bên cạnh ngân sách nhà nước. Khối ngoài công lập cùng chia sẻ áp lực với hệ thống công lập, nhất là ở các khu vực đông dân cư. Các dự án hợp tác công tư, nguồn tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã góp phần xây dựng, sửa chữa trường lớp, trang bị thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, phòng STEM và phòng học thông minh. Hợp tác với doanh nghiệp, đối tác công nghệ giúp các trường triển khai chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dạy học ngoại ngữ, hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp…

Tính đến đầu năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh thành phố đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu ngành, trên 93% đã được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; học bạ số đang được triển khai theo lộ trình. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng học liệu, kiểm tra, đánh giá tiếp tục được mở rộng, góp phần đổi mới phương pháp dạy học.

Đặc biệt, theo Sở GD-ĐT, TPHCM luôn quan tâm đảm bảo cơ hội học tập cho mọi học sinh. Từ năm học 2026-2027, học sinh thành phố được miễn phí sách giáo khoa theo bộ sách thống nhất toàn quốc, thành phố triển khai theo hướng mượn- trả, tái sử dụng và điều chuyển sách giữa các trường. Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu 100% học sinh THCS, THPT được tư vấn hướng nghiệp.

168/168 phường, xã, đặc khu duy trì chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Đối với hệ GDTX, 67,6% học viên cấp THPT có kết quả học tập mức Tốt và Khá; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 96,05%.

Năm học 2026-2027, TPHCM có khoảng 2,6 triệu học sinh. Sau sắp xếp, toàn ngành có 2.841 cơ sở giáo dục, trong đó có 1.486 cơ sở công lập (giảm 702 đơn vị, tương đương 32,08%) và 1.355 cơ sở ngoài công lập. Riêng khối giáo dục phổ thông, GDTX có 1.251 cơ sở, trong đó 1.022 cơ sở công lập và 229 cơ sở ngoài công lập. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã hoàn thành thủ tục pháp lý, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, con dấu, tài khoản và bố trí nhân sự.