Rộn ràng đón Tết Trung thu

Thiếu nhi Đồng Nai vui Tết Trung thu năm 2026. Ảnh: My Ny

Những phần quà ấm áp, những đêm hội lung linh sắc màu tại khắp các xã, phường trên địa bàn thành phố không chỉ mang lại niềm vui tròn đầy cho thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn thắp sáng những ước mơ tuổi thơ.

Nhiều sắc màu trong đêm hội trăng rằm

Ngay từ những ngày giữa tháng 8 âm lịch, không khí chuẩn bị cho Tết Trung thu đã lan tỏa khắp các địa phương. Tại Nhà văn hóa thanh thiếu nhi thành phố (gọi tắt là Nhà văn hóa), chuỗi hoạt động trung thu năm 2026 với chủ đề: Đêm hội trăng rằm kéo dài từ ngày 12 đến 27-9-2026 thu hút hơn 6 ngàn lượt thiếu nhi tham gia.

Trong đó, tại cơ sở 1 của Nhà văn hóa (phường Trấn Biên) tối 24 và 25-9, đơn vị phối hợp Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố và UBND phường Trấn Biên tổ chức rước đèn trên các tuyến phố chính; đồng thời biểu diễn múa lân - sư - rồng, nhạc kèn, võ thuật, aerobic và trao 300 phần quà cho học sinh vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tại cơ sở 2 (phường Bình Phước), tối 26-9 diễn ra chương trình dành cho khoảng 400 thiếu nhi thuộc các câu lạc bộ, đội, nhóm chuyên. Các em được thưởng thức chương trình nghệ thuật, múa lân và tham gia những trò chơi dân gian.

Không riêng gì khu vực trung tâm, không khí lễ hội tại các xã, phường cũng rộn ràng không kém. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên Tô Trần Thanh Hải, trung thu năm 2026 trên địa bàn xã diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-9 tại hội trường UBND xã với sự tham gia của 6 đơn vị (4 ấp, Trường TH-THCS Nam Cát Tiên, Trường TH-THCS Phú An). Các em thiếu nhi cùng đoàn viên thanh niên cùng tranh tài ở nhiều nội dung: thi trại đẹp theo hình thức dã ngoại, thi làm đèn lồng bằng vật liệu tái chế, thi kiệu hoa mang chân dung Bác Hồ, thi nghi thức Đội, hội thi văn nghệ và chuỗi trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, đập heo đất, đi xe đạp chậm.

Tại xã Long Hà, Tết Trung thu được tổ chức vào ngày 23-9 (nhằm ngày 13-8 âm lịch) tại khu trung tâm văn hóa xã (khuôn viên Trường THPT Ngô Quyền, thôn 9 trước đây). Các hoạt động thi làm cổng trại, lồng đèn đẹp, gian hàng ẩm thực, múa lân - sư - rồng và đoàn xe hoa rước đèn diễu hành qua các tuyến đường mang đến không khí rộn ràng, hấp dẫn cho thiếu nhi địa phương.

Ấm áp những phần quà

Mùa trung thu năm nay đến với thiếu nhi giữa lúc các em vừa bước vào năm học mới với bao niềm phấn khởi. Bên cạnh tạo sân chơi vui tươi, các hoạt động trung thu tại khắp các xã, phường, cơ quan, đơn vị... hướng đến chăm lo, hỗ trợ trẻ em yếu thế, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Sự chăm lo ấy là minh chứng cho trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm 2026 và trao quà cho thiếu nhi.

Ở xã Bình Tân, chương trình Đêm hội trăng rằm 2026 dành sự quan tâm đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt với 50 suất quà, học bổng. Xã Phú Hòa đã trao 1 ngàn phần quà trung thu và 200 suất học bổng cho thiếu nhi với tổng trị giá 120 triệu đồng. Trong khi đó, ở xã Cẩm Mỹ đã trao 200 phần quà trung thu và 32 xe đạp cho thiếu nhi vượt khó trong học tập.

Tình yêu thương còn lan tỏa qua sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp. Tại xã Minh Đức, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chùa Đức Minh tổ chức Trung thu yêu thương - Vui hội trăng rằm, trao 300 phần quà cho trẻ em địa phương cùng chương trình giao lưu rộn ràng.

Tại phường Tam Hiệp, chương trình Đêm hội trăng rằm diễn ra vào ngày 25-9 tại công viên Dương Tử Giang với nhiều hoạt động sôi nổi như: diễu hành rước đèn, biểu diễn múa lân - sư - rồng, văn nghệ, giao lưu cùng chú Cuội - chị Hằng, xiếc, ảo thuật và phá cỗ dành cho khoảng 600 thiếu nhi, con em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Dịp này, địa phương cũng trao 1 ngàn phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Phó Giám đốc Nhà văn hóa Trương Hải Thi cho biết: Không khí trung thu năm nay cũng được Nhà văn hóa đưa đến nhiều địa phương, đơn vị thông qua các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian và trao quà. Các hoạt động được phối hợp thực hiện tại phường Tân Triều và các xã Nghĩa Trung, Thanh Sơn, Đak Nhau, Đăk Ơ, Sư đoàn 309... Qua đó, giúp thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố có thêm sân chơi bổ ích, rèn luyện tinh thần đoàn kết, biết yêu thương, chia sẻ; đồng thời giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, có ý thức phấn đấu rèn luyện vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Từ ngày 23 đến 26-9, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi phối hợp cùng Ðội Chiếu phim lưu động số 7, Trung tâm Văn hóa - Ðiện ảnh Ðồng Nai tổ chức chuỗi chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân nhân dịp Tết Trung thu. Các phim được công chiếu gồm: Mùi cỏ cháy (ấp Thuận Phú, ngày 24); Ðường xuyên rừng (ấp Thuận Phú, ngày 25); Ký ức (ấp Thuận Hải, ngày 26); Cuộc chiến trên đường phố (ấp Làng 3, ngày 26).